Hoy No Circula: Arranca el jueves con restricciones vehiculares en el Valle de México

El programa Hoy No Circula jueves 5 de febrero se aplica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) como una de las principales estrategias para reducir la contaminación generada por los vehículos automotores.

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina compartió que capitalina supervisa estas medidas con el objetivo de disminuir las emisiones durante las horas de mayor congestión vial, protegiendo la salud de millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos no circulan este jueves?

Este jueves deben suspender su circulación los automóviles con engomado verde y placas con terminación 1 y 2, independientemente de si son locales o foráneos.

La restricción incluye autos particulares con holograma 1 y 2, mientras que los vehículos con hologramas 00 y 0 permanecen exentos salvo que se active una contingencia ambiental.

Horario oficial de restricción

El Hoy No Circula jueves 5 de febrero opera desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, periodo en el que está prohibido circular para los autos señalados.

Autoridades ambientales recomiendan planear traslados con anticipación para evitar sanciones económicas y posibles remisiones al corralón.

Exenciones vigentes del programa

Entre los vehículos que pueden circular sin limitaciones se encuentran los eléctricos, híbridos, motocicletas y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad.

También quedan exentos los autos con permisos especiales, vehículos clásicos, maquinaria pesada y quienes cuenten con Pase Turístico Metropolitano en los periodos autorizados.

Impacto ambiental y prevención

El programa busca reducir los niveles de ozono y partículas contaminantes, principales causantes de problemas respiratorios y cardiovasculares en la población urbana.

¿Los radares de velocidad en CDMX están descompuestos?

Especialistas en medio ambiente señalan que estas acciones, combinadas con transporte público eficiente y uso de tecnologías limpias, son clave para mejorar la calidad del aire a largo plazo.

Además, durante episodios de mala calidad del aire, las autoridades pueden activar fases preventivas o de contingencia, ampliando las restricciones para acelerar la disminución de contaminantes.

