5 líneas del Metro con retrasos de 20 minutos; Metrobús con pocas unidades en 1 línea

La mañana de hoy jueves 5 de febrero se registra lento avance y aglomeraciones en algunas líneas del Metro y Metrobús CDMX por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones y de ser necesario buscar alternativas viales.

¿Cómo va el avance en el Metro CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), las líneas 3, 8, A y 12 del Metro registran alta afluencia por lo que los tiempos de espera en andenes para abordar el tren es de varios minutos.

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 8, A y 12, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/F9kgOeRAOt — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 5, 2026

Usuarios reportan que en la estación Guelatao de la línea 1 hay aglomeraciones y el tren se queda detenido en las estaciones con dirección a Pantitlán. El convoy esta tardando en pasar 20 minutos.

En la línea 8 también se registran aglomeraciones, en la estación Constitución el tren lleva detenido 10 minutos.

Mientras que en la línea 3 con dirección a Indios Verdes hay retrasos, el tren esta tardando en pasar hasta 6 minutos.

También se reporta lento avance en la línea 7 con dirección a Barranca del Muerto.

En la línea 1 hay retrasos con dirección a Observatorio, en la estación San Lázaro hay aglomeraciones y los trenes están tardando en pasar.

Líneas del Metrobús con retrasos

Por otro lado en el Metrobús , usuarios reportan que en Buenavista las unidades están tardando en pasar hasta 10 minutos.

Tampoco hay unidades en la línea 2 con dirección a Dr. Gálvez y Colonia del Valle, los usuarios llevan esperando 20 minutos. Solo hay unidades que van a Tacubaya y Etiopía.

