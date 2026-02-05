VIDEO: Captan supuesta agresión de policía a mujer que quería pasar silla de ruedas en el Metro CDMX

Una mujer que quería pasar una silla de ruedas fue supuestamente agredida por una oficial de la Policía Bancaria e Industrial dentro de las instalaciones del Metro CDMX y desde el momento en que se compartió el video de los hechos la indignación ha crecido rápidamente en las redes sociales.

La agresión ocurrió en la estación Observatorio de la Línea 1 y en el video se puede observar cómo la oficial de policía detiene a una usuaria que trata de apoyar a la mujer con la silla de ruedas cuando se percató de los hechos.

¿Qué pasó en la estación Observatorio?

El incidente se reportó el pasado 1 de febrero y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las mujeres que trataban de trasladar una silla de ruedas no respetaron la fila.

Cuando la oficial les pidió ingresar de manera correcta, ellas se molestaron y la agredieron verbalmente. Una de ellas comenzó a grabar a la policía argumentando que las había agredido, por lo que algunos usuarios trataron de defender a las supuestas víctimas.

🆘DIFUNDIR🆘

En el @MetroCDMX estación #observatorio la elemento A. K. Padilla Ch. me agredió verbal y físicamente.

Es indispensable que se revise su actuar y que haya consecuencias cuando se comenten abusos. @UCS_GCDMX @AdrianRubalcava @AristeguiOnline @lopezdoriga… pic.twitter.com/KrhxkZCejj — Pao ✧˚.⋆ ❅ (@pao_rrs) February 4, 2026

"Me estás amedrentando, no voy a dejar de grabar"

Sin embargo, a pesar de la aclaración por parte de la SSC, en el video captado y difundido se escucha cómo la oficial insulta a una de las mujeres e inclusive se acerca de manera amenazante al ver que la está grabando. "Subes tu video a donde quieras, para que veas que eres una tarada", le dice la oficial.

Abren investigación por supuesta agresión

Tras la viralización del video, el Metro lamentó el incidente reportado e informó que se inició una investigación para verificar el actuar de la oficial involucrada, esclarecer lo sucedido y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

