Familiares de detenidos en marcha y trabajadores realizarán bloqueos hoy 5 de febrero

Casi se acaba la semana, pero no los bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), pues aunque hoy jueves 5 de febrero será un día más relajado, habrá calles cerradas por manifestaciones.

A estos bloqueos se sumarán los accidentes y desviaciones, así que toma precauciones y sal con anticipación.

Bloqueos en la CDMX

Concentración en Avenida Juárez 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:30 horas

Manifestantes en Avenida Doctor Río de la Loza 156, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:00 horas

Concentración en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, durante el día

Concentración en Cerrada Augusto Rodin 130, colonia Ciudad de los Deportes, a las 15:00 horas

Concentración en Avenida Popocatépetl 236, colonia General Anaya, a las 17:00 hora

Manifestación en República de Brasil 31, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a las 9:00 horas

Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, durante el día

Transportistas anuncian nuevo paro; bloquearán carreteras

Familiares de detenidos en marcha

Familiares y amigos de los detenidos durante la marcha del 15 de noviembre se manifestarán en Avenida Río de la Loza No. 156 para exigir libertad de sus seres queridos, pues aseguran que hubo irregularidades por parte de la policía.

Agrupación de trabajadores "Queremos trabajo digno"

La agrupación se manifestará frente a las Oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ubicadas en avenida Popocatépetl No.237, colonia General Anaya en exigencia del pago inmediato de su salario, condiciones laborales y aumento salarial para las y los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Movimiento animalista

Durante el día, un movimiento animalista se manifestará en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen el regreso de todos los animales al "Refugio Franciscano" y denuncian actos de crueldad extrema y abuso de autoridad durante el operativo.

