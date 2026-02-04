Metro y Metrobús CDMX inician con retrasos este miércoles 4 de febrero; 6 líneas son las más afectadas

Usuarios del transporte público en la capital reportan la mañana de este miércoles 4 de febrero afectaciones en varias líneas del Metro CDMX y del Metrobús, con tiempos de espera prolongados y avance lento que complican los traslados en hora de mayor demanda.

Desde primeras horas, usuarios han señalado que la Línea B presenta retrasos de hasta 10 minutos de espera entre trenes, lo que genera aglomeraciones en estaciones clave como Ciudad Azteca y Buenavista.

Ante las quejas, el Sistema de Transporte Colectivo publicó en sus cuentas oficiales que se trabaja para agilizar la circulación y la salida de trenes desde las terminales, con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible.

Retrasos reportados en el Metro CDMX

También se reportan demoras en otras líneas:



Línea 7 : estaciones registra tiempos de espera extenso s, con pasajeros indicando esperas cercanas a 10 minutos para abordar un tren

: s, con pasajeros indicando esperas cercanas a 10 minutos para abordar un tren Línea 3 lentitud en el avance de los trenes entre estaciones importantes , aumentando el tiempo total del trayecto

, aumentando el tiempo total del trayecto Línea 12: se observan paradas largas en estaciones con trenes que se detienen más de lo habitual antes de continuar el recorrido, lo que también eleva el tiempo de viaje

El Metro de la Ciudad de México ha pedido paciencia a los usuarios, especialmente para los que viajan en las líneas 1, 2, 3, 5, 9 y A, señalando que se presenta alta afluencia en distintas rutas y que están enviando unidades vacías a las estaciones con mayor demanda para reducir los tiempos de espera.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 9 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Afectaciones en el Metrobús

El sistema Metrobús también presenta complicaciones en algunos de sus corredores:



Línea 1 : especialmente e n dirección de Indios Verdes a Buenavista , hay reportes de retrasos que impactan la frecuencia de paso de las unidades

: especialmente e , hay reportes de retrasos que impactan la frecuencia de paso de las unidades Línea 2: que conecta tramos de Doctor Gálvez a Rojo Gómez, registra un avance lento en varios puntos de su recorrido

Aunque las autoridades del Metrobús no han emitido un comunicado oficial por el momento, usuarios han compartido en redes sociales las demoras y sugieren considerar rutas alternas cuando sea posible.

Horarios especiales Metro, Metrobús y Cablebús en CDMX por puente

Recomendaciones para los usuarios

Ante las afectaciones de este miércoles, especialistas en movilidad recomiendan:



Salir con tiempo adicional para evitar llegar tarde a citas o lugares de trabajo

para evitar llegar tarde a citas o lugares de trabajo Evaluar rutas alternas como RTP o combis en tramos críticos

en tramos críticos Consultar las cuentas oficiales del Metro CDMX y Metrobús para actualizaciones en tiempo real sobre el servicio

Este tipo de retrasos en el sistema de transporte es común en días de alta afluencia o cuando hay incidentes que obligan a ajustar la operación en determinados tramos, por lo que la población debe tomar previsiones al planear sus traslados.

