Metro CDMX hoy: Línea 2, B saturadas y lentísimas; así el avance de trenes este viernes

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) enfrenta hoy viernes 16 de enero una jornada de servicio lento, retrasos recurrentes y alta afluencia de pasajeros en varias de sus rutas principales, lo que ha generado congestión en andenes y molestia entre los usuarios durante las horas pico.

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX hoy viernes 16 de enero 2026?

Según el Semáforo de Avance oficial los tiempos de espera son menores, sin embargo reportes en redes sociales indican demoras de hasta 30 minutos en dicha línea que corre de Ciudad Azteca a Buenavista.

"Publican puras mentiras. Linea B dirección Buenavista más de 25 minutos de trayecto entre Ecatepec y Múzquiz", "¿Cuál 5 minutos en línea B, ya llevamos más de 20 minutos esperando el metro?", "Más de 20 minutos de Buenavista a Garibaldi", son algunos de los comentarios de los usuarios.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 16, 2026

Por su parte la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Taxqueña, también presenta complicaciones importantes. Te recomendamos tomar previsiones y anticipar tiempos de traslado.

¿Cuándo va a cerrar la Línea 3 del Metro CDMX?

Actualmente, la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México no tiene estaciones cerradas por obras de remodelación y opera con normalidad. El cierre total o parcial de la línea está previsto para iniciar a finales de 2026.



Fecha Estimada: Se prevé que el cierre por las obras de rehabilitación comience en diciembre de 2026, una vez finalizado el proceso de licitación pública que se lleva a cabo actualmente.

Modalidad: Las autoridades de la CDMX han mencionado que se buscará realizar cierres parciales por tramos para minimizar las afectaciones a los usuarios, a diferencia del cierre total de la Línea 1.

Motivo: La línea será sometida a una "renovación total" que incluirá la modernización de sistemas eléctricos, hidráulicos, señalización, vías y la adquisición de nuevos trenes.

