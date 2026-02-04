Trabajadores del Cablebús, Trolebús y Tren Ligero en CDMX prevén huelga en marzo
El secretario general de la ATM, Gerardo Martínez Hernández indicó que la nueva propuesta representa un avance en las negociaciones.
La Alianza de Tranviarios de México (ATM) dio a conocer que pospondrán la huelga que tenían prevista luego de que las autoridades capitalinas presentaran una nueva propuesta de tabulador salarial.
Tranviarios reciben propuesta del gobierno
Fue mediante redes sociales que la ATM dio a conocer que el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto presentó una propuesta de tabulador salarial , la cual será sometida a votación el 9 de febrero en las instalaciones del sindicato.
En la reunión donde se expuso la propuesta también participaron representantes del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y del área jurídica del organismo.
Huelga de tranviarios se pospone
Uno de los acuerdos alcanzados tras la propuesta fue que la huelga se pospondría hasta el 3 de marzo de 2026. Esto con el objetivo de evitar la suspensión del servicio que prestan los trabajadores en la capital pues millones de personas utilizan diariamente el Cablebús , Tren Ligero y Trolebús.
Cabe destacar que la decisión de aceptar o rechazar el planteamiento dependerá del resultado de la consulta interna entre los trabajadores y con base en ello se darán a conocer las medidas que se tomarán.
Los trabajadores señalan que hay una crisis estructural en el sistema de transporte, falta de uniformes, equipo de protección y herramientas adecuadas para que puedan desempeñar sus labores.
Indicaron que hay una erosión del tabulador salarial por el aumento del salario mínimo de 13% lo que elimina las diferencias contractuales ganadas.
