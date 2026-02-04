Trabajadores del Cablebús, Trolebús y Tren Ligero en CDMX prevén huelga en marzo

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) dio a conocer que pospondrán la huelga que tenían prevista luego de que las autoridades capitalinas presentaran una nueva propuesta de tabulador salarial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tranviarios reciben propuesta del gobierno

Fue mediante redes sociales que la ATM dio a conocer que el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto presentó una propuesta de tabulador salarial , la cual será sometida a votación el 9 de febrero en las instalaciones del sindicato.

En la reunión donde se expuso la propuesta también participaron representantes del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y del área jurídica del organismo.

Huelga de tranviarios se pospone

Uno de los acuerdos alcanzados tras la propuesta fue que la huelga se pospondría hasta el 3 de marzo de 2026. Esto con el objetivo de evitar la suspensión del servicio que prestan los trabajadores en la capital pues millones de personas utilizan diariamente el Cablebús , Tren Ligero y Trolebús.

Cabe destacar que la decisión de aceptar o rechazar el planteamiento dependerá del resultado de la consulta interna entre los trabajadores y con base en ello se darán a conocer las medidas que se tomarán.

Los trabajadores señalan que hay una crisis estructural en el sistema de transporte, falta de uniformes, equipo de protección y herramientas adecuadas para que puedan desempeñar sus labores.

Indicaron que hay una erosión del tabulador salarial por el aumento del salario mínimo de 13% lo que elimina las diferencias contractuales ganadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.