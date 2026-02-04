El Hoy No Circula de este miércoles pone en alerta a los autos con engomado rojo

El programa Hoy No Circula regirá este miércoles 4 de febrero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México bajo las restricciones habituales, sin activación de Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental ya que hay buena calidad del aire.

Este programa de restricción vehicular opera con el objetivo de disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Los autos afectados por el Hoy No Circula

Este miércoles, no podrán circular de 05:00 a 22:00 horas los automóviles que cumplan con las siguientes características:



Vehículos con engomado color rojo

Automóviles con terminación de placa 3 o 4

Vehículos que porten holograma de verificación 1 o 2

La restricción incluye tanto a automóviles registrados en la CDMX y el Edomex como a aquellos vehículos foráneos que circulen por estas zonas con las mismas condiciones de engomado y holograma.

Autos que se "salvan" del Hoy No Circula

Por otro lado, los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los autos eléctricos e híbridos, motocicletas, el transporte público y de carga, y otros vehículos exentos por disposición oficial pueden circular sin restricciones este día.

Multas y recomendaciones para conductores

Las autoridades ambientales recuerdan que incumplir el Hoy No Circula puede derivar en multas económicas que van de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, dependiendo de la zona donde se imponga la sanción.

La medida también contempla la posibilidad de que vehículos que violen la restricción sean remolcados al corralón, lo que generaría cargos adicionales por arrastre y estancia.

