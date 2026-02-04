¡Alerta lomitos! Las 6 alcaldías de la CDMX con registro de más robo de perros

Según datos de estadísticas más recientes de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y reportes de seguridad de febrero de 2026, el robo de animales (principalmente perros) registra un aumento de más de un 34% respecto al año anterior.

Continúan reportando en #ColoniaJuarez la presencia de sujetos que se dedican al robo de perros. Por favor, tengan mucho cuidado. Lean cómo operan. 👇🏽👇🏽

Este reporte nos lo mandan hoy jueves 29 de enero, y el hecho sucedió miércoles 28 por la mañana.

¿Alcaldías dónde más robo de perros hay?

Este delito se concentra principalmente en zonas con alto poder adquisitivo o áreas de mucha afluencia para pasear mascotas. Los focos rojos de la CDMX son:

Se registran altos porcentajes de denuncias, principalmente en la colonia Lindavista Iztapalapa y Coyoacán: Ambas alcaldías muestran una incidencia constante, destacando la zona del centro de Coyoacán (Colonia Del Carmen)



¿Razas con más riesgo de robo de perros?

El robo de perros tiene que ver con las razas y hay algunas que presentan mayor riesgo, dependiendo del objetivo del delincuente. Estas son las más buscadas:

Para reventa/estatus: Bulldog Inglés, Bulldog Francés, Pomerania y Husky

Bulldog Inglés, Bulldog Francés, Pomerania y Husky Para extorsión (perros pequeños): Chihuahua, Schnauzer y Maltés

Chihuahua, Schnauzer y Maltés
Para peleas/explotación: Pitbull, Rottweiler y Bull Terrier

Recomendaciones para no ser víctima del robo de perros:

Según las autoridades hay una serie de recomendaciones de seguridad que puedes implementar este 2026 para proteger a tus perritos:

No los dejes solos: El robo suele ocurrir afuera de tiendas de conveniencia o cuando el perro se queda solo en el auto por "unos minutos"

El robo suele ocurrir afuera de tiendas de conveniencia o cuando el perro se queda solo en el auto por "unos minutos" Uso de tecnología: Ya no basta con la placa; se recomienda el uso de microchips de identificación y dispositivos de rastreo GPS en el collar

Ya no basta con la placa; se recomienda el uso de microchips de identificación y dispositivos de rastreo GPS en el collar Paseos seguros: Evita pasear a tu mascota en horarios de poca luz y mantente alerta si ves personas siguiendo tu ruta habitual

Evita pasear a tu mascota en horarios de poca luz y mantente alerta si ves personas siguiendo tu ruta habitual Documentación: Ten a la mano fotos recientes y documentos que acrediten la propiedad del animal (pedigrí o cartilla de vacunación) para facilitar la denuncia ante la Fiscalía

