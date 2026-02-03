Líneas del Metro CDMX detenidas hoy 3 de febrero tras regreso del puente

Después del puente, para algunos de hasta cuatro días de descanso, el caos regresó al Metro CDMX , pues hoy martes 3 de febrero se registran retrasos de más de 10 minutos en varias líneas.

El servicio del Metro comenzó a las 5:00 de la mañana y casi de manera inmediata empezaron los reportes de retrasos, sobre todo en las líneas 3, 1, B y A. A través de redes sociales, los usuarios llamaron a tomar precauciones y salir con anticipación por los problemas en las rutas.

¿Qué pasa en la Línea 1 del Metro?

De acuerdo con los usuarios, se reportan retrasos en el paso de trenes en dirección a Observatorio; aseguran que de nada sirve que se haya remodelado la Línea 1 si seguirá fallando el servicio o si los conductores se tardan en salir de las terminales.

@MetroCDMX ya van a empezar no sus estupideces generar retardo en la línea 1 dirección observatorio?, de nada sirve la supuesta remodelación si los conductores y los monitores son los que retardan el servicio pic.twitter.com/R5WrwzSedN — isael.islas (@isaelislas90) February 3, 2026

¿De cuánto son los retrasos en la Línea A?

La Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, es una que registra mayores problemas este martes, ya que los tiempos de espera van de los 5 hasta los 10 minutos. Las estaciones que registran más aglomeraciones son:

Pantitlán

Guelatao

Los Reyes

Santa Marta

La Paz