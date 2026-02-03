inklusion.png Sitio accesible
Líneas del Metro CDMX detenidas hoy 3 de febrero tras regreso del puente

El caos regresó al Metro CDMX luego del puente de hasta cuatro días para estudiantes y algunos trabajadores; toma precauciones y sal con anticipación

Se registran retrasos en el Metro CDMX hoy martes 3 de febrero
El regreso a clases y al trabajo ha sido caótico para los usuarios del Metro CDMX, pues se registran aglomeraciones y retrasos de más de 10 minutos.|@RuloAnduaga
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Adriana Pacheco

Después del puente, para algunos de hasta cuatro días de descanso, el caos regresó al Metro CDMX , pues hoy martes 3 de febrero se registran retrasos de más de 10 minutos en varias líneas.

El servicio del Metro comenzó a las 5:00 de la mañana y casi de manera inmediata empezaron los reportes de retrasos, sobre todo en las líneas 3, 1, B y A. A través de redes sociales, los usuarios llamaron a tomar precauciones y salir con anticipación por los problemas en las rutas.

¿Qué pasa en la Línea 1 del Metro?

De acuerdo con los usuarios, se reportan retrasos en el paso de trenes en dirección a Observatorio; aseguran que de nada sirve que se haya remodelado la Línea 1 si seguirá fallando el servicio o si los conductores se tardan en salir de las terminales.

¿De cuánto son los retrasos en la Línea A?

La Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, es una que registra mayores problemas este martes, ya que los tiempos de espera van de los 5 hasta los 10 minutos. Las estaciones que registran más aglomeraciones son:

  • Pantitlán
  • Guelatao
  • Los Reyes
  • Santa Marta
  • La Paz

