Líneas del Metro CDMX detenidas hoy 3 de febrero tras regreso del puente
El caos regresó al Metro CDMX luego del puente de hasta cuatro días para estudiantes y algunos trabajadores; toma precauciones y sal con anticipación
Después del puente, para algunos de hasta cuatro días de descanso, el caos regresó al Metro CDMX , pues hoy martes 3 de febrero se registran retrasos de más de 10 minutos en varias líneas.
El servicio del Metro comenzó a las 5:00 de la mañana y casi de manera inmediata empezaron los reportes de retrasos, sobre todo en las líneas 3, 1, B y A. A través de redes sociales, los usuarios llamaron a tomar precauciones y salir con anticipación por los problemas en las rutas.
¿Qué pasa en la Línea 1 del Metro?
De acuerdo con los usuarios, se reportan retrasos en el paso de trenes en dirección a Observatorio; aseguran que de nada sirve que se haya remodelado la Línea 1 si seguirá fallando el servicio o si los conductores se tardan en salir de las terminales.
@MetroCDMX ya van a empezar no sus estupideces generar retardo en la línea 1 dirección observatorio?, de nada sirve la supuesta remodelación si los conductores y los monitores son los que retardan el servicio pic.twitter.com/R5WrwzSedN— isael.islas (@isaelislas90) February 3, 2026
¿De cuánto son los retrasos en la Línea A?
La Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, es una que registra mayores problemas este martes, ya que los tiempos de espera van de los 5 hasta los 10 minutos. Las estaciones que registran más aglomeraciones son:
- Pantitlán
- Guelatao
- Los Reyes
- Santa Marta
- La Paz
Que carajo pasa en la línea A????— chucho (@JesusHerna46141) February 3, 2026