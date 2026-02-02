¿Vas por los tamales? Metro y Metrobús de CDMX inician el puente con retrasos y horario especial hoy lunes 2 de febrero

Este lunes 2 de febrero, día de descanso obligatorio por el puente conmemorativo del 5 de febrero, Día de la Constitución, el transporte público en la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos en varias líneas del Metro y Metrobús, situación que afecta a usuarios que se trasladan durante la mañana.

Conviene recordar que hay cambio de horario en el metro —inició a las 07:00 horas— debido al puente oficial que coincide también con una fecha marcada también por la celebración del Día de la Candelaria , cuando aumenta la movilidad por reuniones familiares y compra de tamales.

Retrasos en el Metro CDMX por puente y Día de la Candelaria

El Sistema de Transporte Colectivo Metro inició operaciones conforme al horario establecido para días festivos; sin embargo, desde temprano, usuarios reportaron demoras y avance lento en distintas líneas, principalmente en la zona oriente de la capital.

Los principales retrasos reportados son:



Línea 1 : retrasos de más de 10 minutos, especialmente en dirección Pantitlán, con alta afluencia en andenes

Usuarios reportan retén y Metro explica que es para ordenar el ingreso a los andenes.

Aunque autoridades del Metro no han informado sobre fallas técnicas mayores, los tiempos de espera se han incrementado, afectando a personas que, pese al día festivo, realizan actividades laborales, comerciales o familiares.

Buen día. Al llegar a terminales o estaciones de correspondencia y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 2, 2026

Metrobús CDMX con demoras este lunes festivo

El Metrobús de la Ciudad de México también registra afectaciones en su operación este lunes. De acuerdo con reportes de usuarios, varias líneas presentan demoras constantes, aunque el servicio se mantiene activo.

Los retrasos identificados son:



Línea 7 : demoras de hasta 10 minutos entre unidades

: demoras de hasta 10 minutos entre unidades Línea 1 : avance lento y tiempos de espera prolongados

: avance lento y tiempos de espera prolongados Línea 2: retrasos moderados durante la mañana

Estas afectaciones coinciden con el horario especial de servicio por día festivo y con el aumento de usuarios que aprovechan el puente largo para desplazarse a distintos puntos de la ciudad.

Recuerda. 👇



Este es el horario en que #Metrobús brindará servicio mañana lunes 02 de febrero. 🚍🔴 pic.twitter.com/m0Wqch7nC3 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) February 2, 2026

Recomendaciones ante retrasos en Metro y Metrobús

Ante este panorama, se recomienda a los usuarios:



Salir con tiempo adicional para evitar contratiempos

adicional para evitar contratiempos Consultar las cuentas oficiales del Metro y Metrobús para actualizaciones en tiempo real

para actualizaciones en tiempo real Considerar rutas alternas u otros sistemas de transporte

Aunque el 2 de febrero no es feriado por el Día de la Candelaria, la combinación con el puente por el Día de la Constitución genera una jornada con alta movilidad y ajustes operativos en el transporte público capitalino.

