Aeroméxico alerta por estafas: Esto es lo que nunca debes hacer al comprar tu vuelo

Aeroméxico mantiene protocolos estrictos para combatir la venta fraudulenta de boletos de avión en redes sociales. Debido a que el 80% de los usuarios teme ser víctima de estafas en línea , la aerolínea aconseja verificar la autenticidad de cualquier oferta antes de realizar un pago.

¿Qué es lo que nunca debes hacer al comprar tu vuelo en Aeroméxico?

Aeroméxico enfatiza que la seguridad digital es su máxima prioridad para evitar que sus pasajeros se conviertan en víctimas de ciberdelincuentes. Para garantizar una compra segura, existen tres acciones que nunca hay que hacer bajo ninguna circunstancia:

No realices transferencias bancarias : Aeroméxico nunca solicita pagos mediante transferencias directas a cuentas de personas físicas o depósitos en tiendas de conveniencia.

: Aeroméxico nunca solicita pagos mediante transferencias directas a cuentas de personas físicas o depósitos en tiendas de conveniencia. No compres vía WhatsApp o mensajes directos : La aerolínea no vende boletos a través de chats privados de Facebook, Instagram o WhatsApp.

: La aerolínea no vende boletos a través de chats privados de Facebook, Instagram o WhatsApp. No proporciones datos a números que te llaman: El número oficial 55 5133 4000 es solo para recibir llamadas; si usted recibe una llamada de este número, se trata de una identidad suplantada.

Estrategia de Ciberseguridad: Cómo Aeroméxico protege sus datos

Como detalla en su sitio web oficial, Grupo Aeroméxico (GAM) implementa una cultura de ciberseguridad basada en estándares internacionales como ISO/IEC 27001 y el marco NIST, diseñados para garantizar la confidencialidad e integridad de su información. Esta postura institucional no es estática; el grupo realiza evaluaciones de riesgo continuas para identificar vulnerabilidades en su infraestructura y aplicar controles de seguridad avanzados que blindan tanto los sistemas críticos como los datos personales de cada pasajero.

La estrategia de la aerolínea se basa en cinco funciones críticas: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar ante cualquier amenaza digital. A través de programas de sensibilización y capacitación constante, los colaboradores de GAM están preparados para reaccionar ante ataques cibernéticos, manteniendo una resiliencia que protege el ecosistema de compras en línea. Para el usuario esto significa que el entorno del portal oficial cuenta con capas de protección robustas que los grupos informales de ventas externas no pueden ofrecer.

Aeroméxico alerta sobre fraudes en línea en redes sociales.

Herramientas de Meta para identificar perfiles falsos

En colaboración con Meta (Facebook e Instagram), Aeroméxico ha implementado herramientas de inteligencia artificial para detectar y eliminar cuentas que suplantan la identidad de la marca. El comprador debe confiar únicamente en los perfiles verificados que cuentan con la insignia azul de autenticidad.

Para blindar su experiencia, SocialTIC y Meta recomiendan activar estas funciones en sus cuentas personales:

Autenticación de dos pasos : Evita que terceros accedan a su perfil de Instagram o Facebook incluso si obtienen su contraseña.

: Evita que terceros accedan a su perfil de Instagram o Facebook incluso si obtienen su contraseña. Alertas de inicio de sesión : Le notifica de inmediato si alguien intenta entrar a su cuenta desde un dispositivo desconocido.

: Le notifica de inmediato si alguien intenta entrar a su cuenta desde un dispositivo desconocido. Herramientas de reporte: Use las funciones de "Reportar" y "Bloquear" ante cualquier perfil que ofrezca "ofertas exclusivas" fuera del portal oficial.

El caso Vía Maroma: La estafa piramidal que "regalaba" viajes

El fraude de Vía Maroma, que estalló en 2017, se mantiene como el ejemplo más resonante de cómo los ciberdelincuentes utilizan la confianza personal para operar esquemas piramidales o Ponzi. A través de grupos cerrados de WhatsApp y Facebook, la empresa vendía los llamados "costalitos": paquetes de hasta ocho boletos de avión a precios imposibles , como vuelos a Europa por 900 dólares. El engaño era efectivo porque los primeros clientes sí viajaban, financiados con el dinero de los nuevos compradores, lo que generaba una falsa sensación de realidad.

La red operaba bajo una presión constante, lanzando ofertas con validez de menos de 24 horas y entregando certificados falsos que incluían el logotipo de Aeroméxico para dar confianza. Los pagos nunca se realizaban a las aerolíneas, sino a cuentas personales de los vendedores, quienes a menudo eran conocidos de las víctimas. Este modelo permitió una presunta defraudación de más de 10 millones de dólares, afectando a más de 500 personas engañadas por tarifas que ni siquiera eran costeables para una empresa aérea formal.

Tras el colapso del sistema, Aeroméxico se deslindó por completo de las operaciones externas, aclarando que no existe ningún convenio para ventas por mensajería instantánea.