Trabajadores del Metro convocan a marcha por falta de recursos y seguridad; así afectará la movilidad

Los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) convocaron a una marcha trabajadores del Metro de la Ciudad de México (CDMX) para exigir recursos suficientes que permitan garantizar el mantenimiento del sistema. La movilización fue anunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del organismo ante la falta de respuesta oficial.

La protesta se realizará el miércoles 4 de febrero de 2026, con un recorrido que partirá de la estación Balderas hacia el Zócalo capitalino. El gremio advierte que la escasez de materiales compromete la seguridad de usuarios y empleados.

¿Cuál es el motivo principal de la protesta?

El sindicato denuncia la ausencia de presupuesto para adquirir materiales y refacciones indispensables. Esta situación limita las labores básicas de conservación del Metro.

Entre las áreas afectadas se encuentran:



Trenes

Vías

Instalaciones fijas como señalización y sistemas eléctricos

Los trabajadores advierten que la falta de mantenimiento eleva el riesgo de fallas operativas y accidentes.

¿Cuándo y dónde será la marcha?

La movilización iniciará a las 15:30 horas desde Balderas, punto estratégico por su conexión con varias líneas.

El contingente avanzará por avenidas del centro histórico hasta el Zócalo, lo que podría generar afectaciones viales y operativas.

¿A quién exigen soluciones?

Las demandas están dirigidas a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El sindicato solicita atención inmediata y asignación de recursos.

El objetivo es resolver pendientes laborales y técnicos que impactan el funcionamiento diario del Metro.

¿Cómo podría afectar esto a los usuarios del Metro?

Durante la tarde del miércoles podrían presentarse:



Reducción de trenes

Retrasos en Líneas 1, 2 y 3

Paros escalonados en estaciones céntricas

A mediano plazo, la falta de mantenimiento podría provocar más fallas y tiempos de espera prolongados, afectando a millones de usuarios diarios.

El sindicato enfatizó que su lucha busca mejorar las condiciones para que el Metro opere de forma segura y confiable, algo que beneficia directamente a la ciudadanía que depende de este transporte público.

Se recomienda a los usuarios estar atentos a los anuncios oficiales del STC Metro y considerar rutas alternas ese día por la tarde.

