Automovilistas conducen entre humo por incendio en Viaducto Miguel Alemán, CDMX

Este lunes se registra movilización de servicios de emergencia en el Viaducto Miguel Alemán al cruce con el Eje 2 Poniente tras el reporte de un incendio que dificulta la vista de los automovilistas.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llegó rápidamente al sitio luego de que en las imágenes compartidas por redes sociales se observara cómo el humo salía de una coladera.

🚨#AlertaADN



Bomberos atienden un incendio en la avenida Viaducto Miguel Alemán, al cruce con el eje 2 Poniente



📹: @IvanAldamaF pic.twitter.com/Slg8BlJCM7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 2, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe del incendio en Viaducto Miguel Alemán?

El incendio se registra en el bajo puente de Viaducto Miguel Alemán, al cruce con la avenida Monterrey, en los límites de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Las llamas se reportan en el bajo túnel que cruza con dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El incendio derivó de la quema de basura en gran cantidad y debido a la presencia de humo se cerraron los carriles centrales de Eje vial Viaducto Miguel Alemán.

Informamos que en el interior de un cárcamo en carriles centrales de Eje vial Viaducto Miguel Alemán se encontró quemando basura en gran cantidad. Sin lesionados.#ServicioConcluido.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/2dwJHKw8cu — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) February 2, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.