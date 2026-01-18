CURP biométrica 2026: Requisitos que deben cumplir los adultos mayores para tramitarla

A partir de este 2026, el gobierno de México inició la implementación de la CURP biométrica, una versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos biométricos como huellas dactilares, escaneo del iris y fotografía del rostro, con el objetivo de reforzar la seguridad y confiabilidad de los procesos de identificación ciudadana.

Adultos mayores en México ahora pueden tramitar la CURP biométrica 2026 para realizar trámites relacionados con pensiones, programas sociales y mucho más.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica 2026 es una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población (Renapo).

De acuerdo con el gobierno federal, la CURP biométrica tiene el objetivo de ayudar a las autoridades a la localización de personas en calidad de desaparecidas o bien, en temas de seguridad como investigaciones. Asimismo busca evitar fraudes, mejorar la seguridad, prevenir el robo de identidad y facilitar los trámites oficiales.

Constaba de:



nombre

sexo

fecha de nacimiento

nacionalidad

entidad de nacimiento

Con los cambios aprobados a la Ley General de Población, la CURP incluye á los datos biométricos de:



huellas dactilares

escaneo del iris

fotografía

firma

De esta forma, el nuevo documento cuenta con información similar a la de un pasaporte 2026 , pero con la ventaja de que no tiene ningún costo.

CURP biométrica 2026: Requisitos oficiales para adultos mayores

Los adultos mayores que deseen obtener su CURP biométrica deben presentarse en los módulos de atención con la siguiente documentación:



CURP certificada (copia).

Identificación oficial vigente original, como INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del ISSSTE o IMSS, entre otras.

El trámite no tiene costo y se realiza personalmente en los centros designados por Renapo o en los módulos del Registro Civil. Los interesados deben localizar el módulo más cercano a su domicilio en este enlace .

¿Para qué trámites será obligatorio la CURP biométrica en 2026?

Servicios educativos: inscripciones escolares, certificados y trámites ante instituciones educativas

Servicios de salud: acceso a hospitales e historial clínico en expedientes médicos.

Servicios financieros: apertura de cuentas, solicitudes de crédito e inversiones

Trámites gubernamentales: gestiones ante dependencias federales, estatales y municipales

Emisión de documentos oficiales: pasaportes, licencias, actas y otros registros

Otros servicios como programas sociales, pensiones y becas

