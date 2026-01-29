Jueves con límites viales: Así opera el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex

El programa Hoy No Circula para este jueves 29 de enero del 2026 se aplica de forma normal en la Ciudad de México (CDMX) y zona metropolitana. La medida, coordinada por autoridades ambientales, busca reducir contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Este esquema opera en las 16 alcaldías y municipios conurbados del Estado de México (Edomex), sin activación de contingencia ambiental, por lo que no hay restricciones adicionales.

¿Qué vehículos no pueden circular este jueves 29 de enero?

No circulan los autos con engomado verde y placas terminación 1 o 2, con holograma 1 o 2. La restricción corre de 5:00 a 22:00 horas.

También aplican límites a vehículos foráneos según placa y horario. La medida reduce emisiones en días laborales de alta carga vial.

¿Quiénes están exentos y pueden circular sin problema?

Vehículos eléctricos, híbridos, con holograma 00 o 0, motocicletas y autos para personas con discapacidad quedan exentos.

Estas excepciones incentivan tecnologías limpias y garantizan movilidad a sectores prioritarios.

Recordatorio de restricciones generales por día (lunes a viernes)

Cada día corresponde a un color y terminación de placa. El jueves toca engomado verde.

El esquema facilita la planeación diaria y distribuye el impacto entre conductores.

Restricciones para los sábados

El holograma 1 descansa dos sábados al mes y el 2 todos. El horario es de 5:00 a 22:00 horas.

La regla busca reforzar la reducción de emisiones en fines de semana.

¿Qué pasa en caso de contingencia ambiental?

La CAMe puede ampliar restricciones y limitar más vehículos.

Para el 29 de enero no hay alerta activa.

Sanciones por no cumplir en 2026

Las multas van de 20 a 30 UMAs, además del posible arrastre al corralón.

Las autoridades recomiendan consultar fuentes oficiales antes de circular.

