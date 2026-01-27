Cuatro líneas del Metro CDMX con retrasos de más de 10 minutos; Metrobús con aglomeraciones

La mañana de hoy marte 27 de enero, se reporta lento avance y aglomeraciones en algunas líneas del Metro y Metrobús CDMX, así que si vas a utilizar alguno de estos transportes, te recomendamos tomar previsiones para que llegues a tiempo a tu destino.

Líneas del Metro CDMX con afectaciones

De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo (STC), en las líneas 2, 3, 5, 7, A y 12 hay afluencia moderada y circulación constante de trenes.

Usuarios reportan que en la línea 1 el tren esta tardando en avanzar hasta 9 minutos en la estación Candelaria con dirección a Observatorio. Además, en la línea 8 con dirección a Garibaldi el tren esta tardando en pasar en la estación Escuadrón 201.

En la línea B no ha pasado el tren con dirección a Buenavista y en Ciudad Azteca el convoy se queda detenido. En la estación Tacuba de la línea 7 el tren lleva detenido más de 10 minutos.

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

Según el reporte del Metrobús CDMX todas las líneas operan con normalidad; sin embargo, algunos usuarios señalan que en la estación Indios Verdes de la línea 1 hay aglomeraciones.

Además, en la línea 2 hay pocas unidades en Tepalcates con dirección a Tacubaya y Colonia del Valle y hay alta afluencia de usuarios en la estación Metro Coyuya. En la línea 3 hay alta afluencia en la estación Etiopía.

¡Tómalo en cuenta! El horario de servicio del Metro es de lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas; sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas. Mientras que el Metrobús está abierto de lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas y domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?

