Los autos afectados por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 27 de enero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis estableció que, según el calendario del Hoy No Circula , los autos que se tienen que quedar en casa este martes 27 de enero tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex) son:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

Con un programa que comienza a aplicar desde las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 de la noche.

La multa si no respetas el Hoy No Circula

Las restricciones del Hoy No Circula, señaladas en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, estipulan multas económicas que pueden ir de los 2 mil 346.2 a los 3 mil 519.3 pesos, esto dependiendo el caso de cada infractor.

De igual manera, es importante señalar que los policías de tránsito tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, están facultados en remitir al corralón a los vehículos infractores.

Cabe destacar que en el Estado de México, en los casos del Valle de Toluca y el de Santiago Tianguistenco, la multa económica todavía no aplica, solamente el corralón, ya que dichas zonas se unieron al programa a mitad del 2025 y su implementación recién comienza a ser conocida por los habitantes.

Los autos a los que NO les afecta el Hoy No Circula

Algunos automóviles pueden circular sin problema, siempre que no exista la Fase 1 de la Contingencia Ambiental activa:



Holograma 00 y 0

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos para personas con discapacidad

Estas excepciones son otorgadas, en su mayoría, a los vehículos que son más recientes y, por ende, más amables con el medio ambiente en cuanto a su nivel de contaminación.

