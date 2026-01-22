inklusion.png Sitio accesible
Controlan fuerte incendio que se registró en fábrica de Xochimilco hoy 22 de enero

VIDEOS: Así se vio el incendio de fábrica de plásticos en Xochimilco, CDMX

En redes sociales se compartieron videos y fotos de la enorme columna de humo que provocó el incendio.

Videos del incendio de fábrica de plásticos en Xochimilco
Incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco, al sur de CDMX|X: @SGIRPC_CDMX
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Durante la madrugada de este 22 de enero de 2026 se registró un incendio en una fábrica de plásticos en la alcaldía Xochimilco, al sur de la CDMX y el fuego provocó una enrome columna de humo y una fuerte movilización de servicios de emergencia.

Así fue el incendio de fábrica en Xochimilco

Mediante redes sociales se compartieron fotos y videos del siniestro que fue visible desde distintos puntos de la zona y que generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia . En algunos videos se puede ver la enorme columna de humo negro y las intensas llamas.

El incendio ocurrió en las inmediaciones de Ignacio Ramírez, frente a la estación La Noria del Tren Ligero en la colonia Potrero de San Bernardino. Se tuvo que desalojar a alrededor de 50 personas de manera preventiva.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Protección Civil recomienda a la población que ante un incendio se desplace a rastras y cubrir nariz y boca con un trapo húmedo.

Antes de abrir una puerta se debe verificar que no este caliente y en caso de que así sea lo mejor es no abrir la puerta pues el fuego puede estar detrás.

Tampoco se deben usar los elevadores. En caso de que las salidas estén obstruidas lo mejor es bloquear la entrada del humo tapando las rendijas con trapos húmedos. Una vez que estés fuera del inmueble debes alejarte lo más que puedas.

Incendio en fábrica de Xochimilco en CDMX provoca evacuación de 50 personas

