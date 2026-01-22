VIDEOS: Así se vio el incendio de fábrica de plásticos en Xochimilco, CDMX

Durante la madrugada de este 22 de enero de 2026 se registró un incendio en una fábrica de plásticos en la alcaldía Xochimilco, al sur de la CDMX y el fuego provocó una enrome columna de humo y una fuerte movilización de servicios de emergencia.

Se registra un incendio en una industria ubicada en Av. Guadalupe I. Ramírez y 20 de Noviembre, Potrero de San Bernardino @XochimilcoAl



Equipos de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el combate del fuego.



Evita acercarte a la zona y permite el paso de vehículos de… pic.twitter.com/4qCYfhTnqT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 22, 2026

Así fue el incendio de fábrica en Xochimilco

Mediante redes sociales se compartieron fotos y videos del siniestro que fue visible desde distintos puntos de la zona y que generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia . En algunos videos se puede ver la enorme columna de humo negro y las intensas llamas.

Estamos en la colonia Potrero de San Bernardino, en Xochimilco, atendiendo un incendio en una fábrica de plásticos de 2000 m2, con varios vehículos al interior. En el lugar tenemos 20 bomber@s y 8 para atender la emergencia. #AlMomento el incendio está confirmado. Continúo… pic.twitter.com/4gE1XlxJXt — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 22, 2026

El incendio ocurrió en las inmediaciones de Ignacio Ramírez, frente a la estación La Noria del Tren Ligero en la colonia Potrero de San Bernardino. Se tuvo que desalojar a alrededor de 50 personas de manera preventiva.

Reporto un avance de 80 por ciento en la extinción del fuego. Les muestro cómo se ve el interior del inmueble cuyo techo colapsó como consecuencia el fuego registrado. pic.twitter.com/e6IOgStOc9 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 22, 2026

¿Qué hacer en caso de incendio?

Protección Civil recomienda a la población que ante un incendio se desplace a rastras y cubrir nariz y boca con un trapo húmedo.

Antes de abrir una puerta se debe verificar que no este caliente y en caso de que así sea lo mejor es no abrir la puerta pues el fuego puede estar detrás.

Tampoco se deben usar los elevadores. En caso de que las salidas estén obstruidas lo mejor es bloquear la entrada del humo tapando las rendijas con trapos húmedos. Una vez que estés fuera del inmueble debes alejarte lo más que puedas.

Incendio en fábrica de Xochimilco en CDMX provoca evacuación de 50 personas

