Fuerte incendio se registra en fábrica de Xochimilco hoy 22 de enero

Un fuerte incendio se registra esta mañana de jueves en una fábrica de plásticos ubicada frente a la estación La Noria del Tren Ligero, en Xochimilco. La emergencia ya es atendida por bomberos y debido a la emergencia se registra carga vehicular.

Incendio en fábrica de Xochimilco en CDMX provoca evacuación de 50 personas

El incendio se registra en la colonia Potrero de San Bernardino y debido al paso de cisternas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México los carriles de Avenida Guadalupe I. Ramírez, están cerrados.

Recibimos reporte de incendio en la colonia Potrero de San Bernardino, en ⁦@XochimilcoAl. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

⁦@JefeVulcanoCova⁩ pic.twitter.com/Ez9Pw6w2Bf — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) January 22, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Incendio fuera de control y columna de humo

Aunque en el lugar ya se encuentran bomberos, elementos de Protección Civil, paramérdicos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ( SSC CDMX) la emergencia continúa debido a que el incendio se encuentra fuera de control.

La columna de humo es visible desde varios puntos de la Ciudad de México, principalmente desde la zona sur debido a que alcanza varios metros de altura.

🚨#ÚLTIMAHORA | Se registra incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco. Cuerpos de emergencia trabajan en el lugar con un 55% de control. Hay 50 evacuados preventivos 🔴🔥



Evita la zona: Av. Ignacio Ramírez y 20 de Noviembre, Col. Potrero de San Bernardino, Xochimilco pic.twitter.com/aHhplcp8dY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 22, 2026

Cortes a la circulación en Xochimilco

Los cortes a la circulación son:

Avenida Guadalupe Ramírez I. Ramírez

Avenida20 de noviembre

Los cortes comienzan desde la calle Ejido por lo que se exhorta a los conductores a tomar precauciones y tomar vías alternas, ya que continúa el paso de tanques cisterna.

¿Hay servicio en La Noria del Tren Ligero?

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, el Tren Ligero suspendió el servicio en la estación La Noria. En calles aledañas se encuentra personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana con su equipo antimotín.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

