Tu primera chamba; Policía de la CDMX abre convocatoria para ingresar a la DGORII

La Policía de la Ciudad de México (CDMX) a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, dio a conocer que oficialmente se abrió una nueva convocatoria para ingresar a la Dirección General de Operaciones de Reacción e Intervención Inmediata (DGORII).

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), la convocatoria solamente estará abierta hasta el próximo viernes 30 de enero de este 2026

¿Qué requisitos pide la convocatoria para ingresar a la Policía de la CDMX?

A pesar de que la convocatoria para ingresar a esta unidad especializada de la Policía de la CDMX es pública, la realidad es que no todas las personas pueden participar para los 60 puestos que se abrieron en la DGORII.

Según con lo mencionado en la convocatoria de la misma SSC CDMX, el requisito principal es ser personal activo de la policía preventiva capitalina y contar con antigüedad mínima de 6 meses y máxima de 15 años en los siguientes corporativos:

Subsecretaría de Control de Tránsito

Subsecretaría de Operación Policial

Subsecretaría de Desarrollo Institucional

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial

Coordinaciones, direcciones generales, direcciones ejecutivas y direcciones de áreas adscritas a la SSC CDMX

Pasos para hacer el registro a la convocatoria

Para poder participar en esta nueva convocatoria de la SSC CDMX, lo único que tienes que hacer es contar con documentos como el certificado de bachillerato, identificación oficial, credencial institucional vigente, licencia de conducir tipo E, CV actualizado, carta de exposición de motivos por los que buscan el cambio, comprobante de actualización Kárdex Policial y el oficio de respuesta con “Visto Bueno” del área de adscripción.

Tras ello, los documentos deberán ser enviados en un solo archivo PDF al correo jlcuevas@ssc.cdmx.gob.mx con fecha límite hasta el viernes 30 de enero de este 2026.

¿Qué es la DGORII de la Policía de la CDMX?

Vale la pena mencionar que la DGORII es la unidad de mando superior de grupos élite de la SSC CDMX, los cuales destacan gracias a la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE).

