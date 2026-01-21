VIDEO: ¡Con la tiendita de la esquina no! Buscan al ratero de los chicles que atacó en la colonia Popotla, CDMX

El ratero de los chicles se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que se viralizó un video en el que se le ve robando en una tiendita de la esquina , ubicada en la colonia Popotla, en la Ciudad de México (CDMX).

Y es que, la delincuencia ya no perdona ni siquiera a los pequeños negocios de la capital. Las víctimas del robo acudieron a los medios de comunicación y las redes sociales, para solicitar el apoyo de la ciudadanía para dar con el ratero de los chicles, apodado así, porque entró a la tienda pidiendo su ‘dotación de chicles’. Te contamos los detalles de este caso.

Captan al ratero de los chicles en la colonia Popotla; atacó en una tiendita de la esquina

Captan al ratero de los chicles atracando a una tiendita en Popotla, CDMX

Un video de una cámara de seguridad que apuntaba a la caja registradora de la tiendita de la esquina, captó el momento justo en el que un hombre que vestía una playera del América y jeans azules, entró a la tiendita de abarrotes, ubicada en la colonia Popotla.

El hombre llevaba una mochila color caqui al frente y se acercó al mostrador para solicitarle al encargado que le diera su dotación de chicles. Tras una breve conversación, el hombre acabó pidiendo cinco y sacó un billete para supuestamente hacer el pago.

Una vez que escuchó que se abrió la caja registradora, sacó de su mochila un cuchillo con el que amenazó al encargado para que le entregara el dinero de la caja.

Dueños de la tienda piden ayuda para localizar al ratero de los chicles

En entrevista con la reportera de adn Noticias, el dueño de la tienda explicó que tras cometer el robo , trabajadores de la tienda corretearon al ratero, quien tiró su mochila, donde se encontró una fotografía suya.

Asimismo, el dueño confirmó que interpusieron la denuncia correspondiente, pero hasta el momento, las autoridades no han logrado dar con el ratero de los chicles. Tras el atraco, el dueño aprovechó las cámaras de TV Azteca para solicitar a las autoridades mayor seguridad para los negocios de las zonas.

