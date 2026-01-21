¡Limpia tu casa! Llega el primer Mega Reciclatrón 2026 a CDMX y esto es lo que puedes llevar a Ciudad Universitaria

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abre sus puertas para recibir residuos electrónicos en una nueva edición de su campaña ambiental. El Mega Reciclatrón 2026 en CDMX ofrece a la comunidad universitaria y al público en general un espacio seguro para desechar aparatos en desuso, contribuir al cuidado del planeta y descubrir qué llevar a CU y horarios disponibles.

Esta iniciativa anual combate el impacto ambiental de dispositivos obsoletos que muchas veces permanecen almacenados en casa. Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales peligrosos que pueden contaminar suelo y agua, por lo que su correcto manejo resulta indispensable para proteger el medio ambiente y la salud pública en la capital del país.

Mega Reciclatrón en CU: fechas, horarios y qué objetos puedes llevar

El evento se realizará el jueves 29 y viernes 30 de enero de 2026 en el estacionamiento 8 de Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria . El horario de atención es de 9:00 a 16:00 horas, sin necesidad de registro previo ni costo alguno para participar en esta jornada de reciclaje.

Objetos que puedes llevar al Mega Reciclatrón:

Pilas

Celulares

Cables

Audífonos

Tabletas

CPU

Refrigeradores

Lavadoras

Cafeteras

Bocinas

Controles

Secadoras

Planchas

Casetes

Discos

Microondas

Ventiladores

Laptops

Impresoras

Toners

Drones

La entrada es completamente gratuita y cualquier persona puede acudir con sus residuos electrónicos. La UNAM invita tanto a su comunidad estudiantil como al público en general a sumarse a esta acción ecológica que beneficia directamente al medio ambiente de la capital mexicana.

Algunos de los objetos que se pueden entregar en el primer Mega Reciclatrón 2026.

¿Qué es el Mega Reciclatrón y por qué es importante para el medio ambiente?

El Mega Reciclatrón es una campaña de acopio que permite a la población entregar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. Los dispositivos se canalizan a centros especializados que garantizan un tratamiento de reciclaje adecuado, evitan riesgos para terceros y protegen los recursos naturales de posibles contaminantes.

Esta iniciativa surgió como respuesta a la problemática de los residuos tecnológicos que se acumulan en hogares y oficinas. Los aparatos obsoletos representan un riesgo ambiental significativo debido a los componentes tóxicos que contienen, como mercurio, plomo y cadmio, elementos que pueden filtrarse al ecosistema si no reciben el manejo correcto.

Objetos prohibidos: lo que no debes llevar al Mega Reciclatrón

No todo residuo aplica para el acopio universitario establecido. Quedan excluidos focos ahorradores, cableado público y lámparas, debido a riesgos específicos y rutas distintas de manejo, que requieren protocolos especializados fuera del alcance del evento por autoridades ambientales competentes locales.

También se rechazan materiales ajenos a aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. La organización pide no acudir con residuos peligrosos no listados, para proteger al personal, garantizar procesos seguros y mantener eficiencia operativa durante ambas jornadas de acopio universitario en CU.