Mega fuga de agua entre Ecatepec y GAM deja “lagunas” e inunda la colonia Granjas Valle de Guadalupe

Durante las primeras horas de este miércoles 21 de enero de 2026 se reportó una mega fuga de agua en los límites entre Ecatepec, Estado de México (Edomex) y la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México (CDMX), lo cual ha dejado una severa afectación vial sobre las avenidas Adolfo López Mateos y Río de los Remedios.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzaron a difundir imágenes y videos que muestran a varias calles de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, completamente inundadas por los miles de litros de agua que se han desperdiciado en la zona.

🚨¡Agua por todos lados!💧



Se reporta una gran fuga de agua en las avenidas Refugio Vilchis y Dallas Texas, Col. Granjas del Valle de Guadalupe, Ecatepec, #Edomex, presuntamente causada por una obra de sustitución de tubería mal realizada



El incidente ha provocado… pic.twitter.com/TwWNzzsScc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 21, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué zona de Ecatepec está la mega fuga de agua este 21 de enero?

De acuerdo con información recabada por Karen Ortega, reportera de adn Noticias, la mega fuga se registró principalmente en las avenidas Refugio Vilchis y Dallas Texas del municipio de Ecatepec, esto luego de que autoridades realizaran una obra de sustitución de tubería en la zona.

Se señaló que las afectaciones por la fuga y el caos vehícular, ya alcanzaron las inmediaciones del Periférico en su tramo de Río de los Remedios en la alcaldía GAM de la capital del país.

Vecinos denuncian que fuga tiene 15 años

Vecinos de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, refieren que la fuga de agua se ha registrado constantemente desde los últimos 15 años, lo cual ha derivado en la pérdida de millones de litros de agua potable utilizables para el día a día de las zonas que reciben el suministro en tandeo.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), uno de los vecinos afectados señaló que se han emitido los reportes correspondientes ante el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) sin tener éxito en la atención inmediata.

¿Dónde reportar fugas de agua en Ecatepec y la CDMX?

Para reportar fugas de agua en el municipio de Ecatepec en el Estado de México, las y los vecinos se pueden comunicar directamente al número 55 5779 91 00 para reportar estos casos de pérdida de suministro.

Por su parte, en la CDMX se pueden emitir los mismos reportes por medio de la Línea H2O en el número *426.

Se registra mega fuga de agua en la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.