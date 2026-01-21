Fans de BTS y trabajadores de CDMX realizarán marchas y bloqueos en avenidas principales hoy

La Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que hoy miércoles 21 de enero se tienen previstas 1 marcha y 9 bloqueos y manifestaciones en CDMX, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Marcha de fans de BTS

Seguidoras de la banda BTS realizarán una marcha a las 15:00 horas desde la estación Cuauhtémoc de la línea 1 del Metro ubicada en Av. Cuauhtémoc (Eje 1 Poniente) y Av. Chapultepec, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro “Leona Vicario” que se encuentra en Dr. Carmona y Valle, No. 11, colonia Doctores.

Exigen información sobre la venta de boletos del concierto del grupo coreano y manifiestan su rechazo a la tarifa dinámica y solicitan la intervención de Profeco ante la falta de claridad por parte de OCESA y Ticketmaster.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX

Además, habrá cierres viales en calles y avenidas principales de la capital:

A las 09:00 horas en Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 09:30 horas habrá una manifestación en el Hemiciclo a Juárez ubicado en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Juzgados de Distrito en Materia Penal en Av. Insurgentes Sur No. 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

A las 10:00 horas habrá bloqueos en el Edificio de Gobierno ubicado en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en las Oficinas del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México ubicadas en Dr. Lavista No. 181, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 11:00 horas se realizará una manifestación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en Av. Dr. Río de la Loza No. 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco y en Cto. Interior Avenida Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, colonia Ermita, alcaldía Benito Juárez.

A las 13:30 horas se realizará una manifestación en Secretaría de Movilidad ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 17:00 horas se llevará a cabo una movilización en el Zócalo Capitalino ubicado en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

