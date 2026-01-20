Encuentran muertos a cuatro jóvenes arquitectos en una cabaña de Jalisco

Cuatro jóvenes arquitectos fueron encontrados sin vida en una cabaña de Gómez Farías, Jalisco , luego de estar desaparecidos varios días. Aunque la hipótesis de las autoridades es que murieron por una intoxicación, las familias aseguran que hay inconsistencias en el caso y piden que se investigue como homicidio.

Los cuerpos de los jóvenes se hallaron en una cabaña ubicada en un predio de la localidad de El Corralito, un sitio con mala señal telefónica y de difícil acceso. La familia no pudo ingresar al lugar, pero les dieron diversas versiones.

Aumenta el reclutamiento forzado de jóvenes de entre 15 y 19 años por el crimen organizado

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las inconsistencias en el caso de los jóvenes arquitectos?

Uno de los familiares de las víctimas aseguró que en un primer momento las autoridades les dijeron que la causa de la muerte había sido por los alimentos y las bebidas y luego que se habría tratado de una camioneta que encendieron, pero ellos nunca vieron un vehículo en la cabaña.

Sin embargo, unas de las mayores incógnitas que hay es que la comunicación con los jóvenes era activa a través de WhatsApp, pero de un momento a otro los mensajes ya no llegaron y los teléfonos se apagaron, por lo que a la familia le preocupa que los dispositivos hayan sido manipulados.

¿Quiénes son los jóvenes arquitectos?

Julio Enrique Zarco Vázquez

Patricia Jaqueline Venegas Nieves

Daysi Mariana Anguiano Larios

Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto

Colegio de Arquitectos lamenta muerte de jóvenes

El Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de Jalisco confirmó la noticia y lamentó la muerte de los jóvenes , "quienes apenas comenzaban a construir sus sueños". Aseguró que su memoria siempre estará presente entre la comunidad estudiantil.

Fiscalía de Jalisco abre carpeta de investigación

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para saber lo que realmente ocurrió en la cabaña, en donde se están realizando los peritajes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.