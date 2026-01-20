CDMX espera un martes de protestas, cierres en el Zócalo y bloqueos; zonas a evitar hoy 20 de enero
Desde las 06:30 horas inician las movilizaciones en el centro, seguidas de bloqueos en Churubusco y rodadas nocturnas; conoce las vías alternas recomendadas.
Hoy martes 20 de enero, la Ciudad de México (CDMX) tendrá una jornada con múltiples movilizaciones sociales, bloqueos , reuniones sindicales, rodadas ciclistas y eventos masivos, lo que podría provocar afectaciones viales, cierres intermitentes y retrasos en oficinas públicas en distintas alcaldías.
Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó el listado de movilizaciones confirmado para que lo tomes en cuenta y salgas a tiempo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Movilizaciones hoy 20 de enero en CDMX
Desde las primeras horas del día se prevén concentraciones en puntos estratégicos de
la capital
, principalmente en el Centro Histórico, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán.
- 06:30 h | Palacio Nacional
- Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura
- Exigen aumento salarial y regularización de contratos
- Aforo estimado: 200 personas
- Riesgo de bloqueos en calles del Centro Histórico
- 10:00 h | Colonia Doctores
- Defraudados por la SOFIPO CAME
- Protesta frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada
- Aforo: 50 personas
- Posibles cierres viales en Dr. Velasco
- 10:00 h | Colonia San Rafael
- Colectiva Minerva
- Concentración en juzgados de James Sullivan
- Exigen justicia por un caso de agresión sexual
- Aforo aproximado: 20 personas
- 13:00 h | Avenida Río Churubusco
- Plataforma 4:20
- Mesa itinerante en cruces con:
- Añil (Iztacalco)
- Plutarco Elías Calles (Iztapalapa)
- Tlalpan / Lázaro Cárdenas (Benito Juárez)
- Aforo: 90 personas
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 20 de enero en la #CiudadDeMéxico.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 20, 2026
🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/7U9QRE6D9c
Reuniones en dependencias programadas para este martes
Durante el día también se prevé una protesta menor en la Secretaría de Seguridad Ciudadana , ubicada en Liverpool, colonia Juárez, por demandas relacionadas con derechos laborales.
Reuniones en dependencias públicas
- 14:30 horas | Asamblea Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa
- Secretaría de Administración y Finanzas
- Aforo: 20 personas
- 16:00 horas | Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco
- Secretaría de Gobierno, Zócalo
- Aforo: 30 personas
- 16:00 horas | Sindicato de la UAM
- Tribunal Laboral Federal
- Tema: incremento salarial
- Aforo: 70 personas
Vendedores ambulantes bloquean el cruce de Circuito Interior y Avenida Universidad
Rodadas ciclistas nocturnas
A partir de las 20:00 horas, se realizarán varias rodadas ciclistas nocturnas en distintas zonas de la ciudad, con salidas desde Coyoacán, Iztacalco, Parque Hundido y Benito Juárez, lo que podría generar cierres parciales de vialidades.
Además, el Zócalo capitalino será sede del evento cultural Nopalera de mi Corazón , con un aforo estimado de tres mil personas. También se esperan miles de asistentes en la Arena Ciudad de México, la Arena México, Expo Reforma y en la festividad de San Sebastián Mártir en Tláhuac.
Ante este panorama, autoridades recomiendan anticipar traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informado sobre el estado del tránsito durante el día.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.