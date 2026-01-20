inklusion.png Sitio accesible
CDMX espera un martes de protestas, cierres en el Zócalo y bloqueos; zonas a evitar hoy 20 de enero

Desde las 06:30 horas inician las movilizaciones en el centro, seguidas de bloqueos en Churubusco y rodadas nocturnas; conoce las vías alternas recomendadas.

bloqueos cdmx
Ciudad

Escrito por:  Ximena Ochoa

Hoy martes 20 de enero, la Ciudad de México (CDMX) tendrá una jornada con múltiples movilizaciones sociales, bloqueos , reuniones sindicales, rodadas ciclistas y eventos masivos, lo que podría provocar afectaciones viales, cierres intermitentes y retrasos en oficinas públicas en distintas alcaldías.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó el listado de movilizaciones confirmado para que lo tomes en cuenta y salgas a tiempo.

Movilizaciones hoy 20 de enero en CDMX

Desde las primeras horas del día se prevén concentraciones en puntos estratégicos de la capital , principalmente en el Centro Histórico, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán.

  • 06:30 h | Palacio Nacional
    • Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura
    • Exigen aumento salarial y regularización de contratos
    • Aforo estimado: 200 personas
    • Riesgo de bloqueos en calles del Centro Histórico
  • 10:00 h | Colonia Doctores
    • Defraudados por la SOFIPO CAME
    • Protesta frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada
    • Aforo: 50 personas
    • Posibles cierres viales en Dr. Velasco
  • 10:00 h | Colonia San Rafael
    • Colectiva Minerva
    • Concentración en juzgados de James Sullivan
    • Exigen justicia por un caso de agresión sexual
    • Aforo aproximado: 20 personas
  • 13:00 h | Avenida Río Churubusco
    • Plataforma 4:20
    • Mesa itinerante en cruces con:
      • Añil (Iztacalco)
      • Plutarco Elías Calles (Iztapalapa)
      • Tlalpan / Lázaro Cárdenas (Benito Juárez)
    • Aforo: 90 personas

Reuniones en dependencias programadas para este martes

Durante el día también se prevé una protesta menor en la Secretaría de Seguridad Ciudadana , ubicada en Liverpool, colonia Juárez, por demandas relacionadas con derechos laborales.

Reuniones en dependencias públicas

  • 14:30 horas | Asamblea Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa
    • Secretaría de Administración y Finanzas
    • Aforo: 20 personas
  • 16:00 horas | Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco
    • Secretaría de Gobierno, Zócalo
    • Aforo: 30 personas
  • 16:00 horas | Sindicato de la UAM
    • Tribunal Laboral Federal
    • Tema: incremento salarial
    • Aforo: 70 personas

Vendedores ambulantes bloquean el cruce de Circuito Interior y Avenida Universidad

Rodadas ciclistas nocturnas

A partir de las 20:00 horas, se realizarán varias rodadas ciclistas nocturnas en distintas zonas de la ciudad, con salidas desde Coyoacán, Iztacalco, Parque Hundido y Benito Juárez, lo que podría generar cierres parciales de vialidades.

Además, el Zócalo capitalino será sede del evento cultural Nopalera de mi Corazón , con un aforo estimado de tres mil personas. También se esperan miles de asistentes en la Arena Ciudad de México, la Arena México, Expo Reforma y en la festividad de San Sebastián Mártir en Tláhuac.

Ante este panorama, autoridades recomiendan anticipar traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informado sobre el estado del tránsito durante el día.

