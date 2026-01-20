CDMX espera un martes de protestas, cierres en el Zócalo y bloqueos; zonas a evitar hoy 20 de enero

Hoy martes 20 de enero, la Ciudad de México (CDMX) tendrá una jornada con múltiples movilizaciones sociales, bloqueos , reuniones sindicales, rodadas ciclistas y eventos masivos, lo que podría provocar afectaciones viales, cierres intermitentes y retrasos en oficinas públicas en distintas alcaldías.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó el listado de movilizaciones confirmado para que lo tomes en cuenta y salgas a tiempo.

Movilizaciones hoy 20 de enero en CDMX

Desde las primeras horas del día se prevén concentraciones en puntos estratégicos de la capital , principalmente en el Centro Histórico, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán.



06:30 h | Palacio Nacional

Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura Exigen aumento salarial y regularización de contratos Aforo estimado: 200 personas Riesgo de bloqueos en calles del Centro Histórico

10:00 h | Colonia Doctores

Defraudados por la SOFIPO CAME Protesta frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada Aforo: 50 personas Posibles cierres viales en Dr. Velasco

10:00 h | Colonia San Rafael

Colectiva Minerva Concentración en juzgados de James Sullivan Exigen justicia por un caso de agresión sexual Aforo aproximado: 20 personas

13:00 h | Avenida Río Churubusco

Plataforma 4:20 Mesa itinerante en cruces con:

Añil (Iztacalco) Plutarco Elías Calles (Iztapalapa) Tlalpan / Lázaro Cárdenas (Benito Juárez) Aforo: 90 personas



#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 20 de enero en la #CiudadDeMéxico.

Reuniones en dependencias programadas para este martes

Durante el día también se prevé una protesta menor en la Secretaría de Seguridad Ciudadana , ubicada en Liverpool, colonia Juárez, por demandas relacionadas con derechos laborales.

Reuniones en dependencias públicas

14:30 horas | Asamblea Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa

Secretaría de Administración y Finanzas Aforo: 20 personas

Asamblea Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa 16:00 horas | Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco

Secretaría de Gobierno, Zócalo Aforo: 30 personas

Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco 16:00 horas | Sindicato de la UAM

Tribunal Laboral Federal Tema: incremento salarial Aforo: 70 personas

Sindicato de la UAM

Vendedores ambulantes bloquean el cruce de Circuito Interior y Avenida Universidad

Rodadas ciclistas nocturnas

A partir de las 20:00 horas, se realizarán varias rodadas ciclistas nocturnas en distintas zonas de la ciudad, con salidas desde Coyoacán, Iztacalco, Parque Hundido y Benito Juárez, lo que podría generar cierres parciales de vialidades.

Además, el Zócalo capitalino será sede del evento cultural Nopalera de mi Corazón , con un aforo estimado de tres mil personas. También se esperan miles de asistentes en la Arena Ciudad de México, la Arena México, Expo Reforma y en la festividad de San Sebastián Mártir en Tláhuac.

Ante este panorama, autoridades recomiendan anticipar traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informado sobre el estado del tránsito durante el día.

