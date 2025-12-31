Policías de CDMX auxilian parto de emergencia dentro de la TAPO

Durante la mañana de este miércoles 31 de diciembre y en el marco de las celebraciones de Año Nuevo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que varios elementos de la Policía Auxiliar brindaron asistencia en una labor de parto de emergencia en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO).

A través de un comunicado difundido vía redes sociales y demás plataformas oficiales, la SSC CDMX señaló que los servicios de emergencia se brindaron a una mujer de 24 años de edad que llegó proveniente del estado de Puebla.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la labor de parto en la TAPO este 31 de diciembre?

De acuerdo con el comunicado emitido por la misma SSC CDMX, los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban sus funciones de vigilancia al interior de la TAPO. Fue en ese momento que una mujer de 24 años de edad se acercó con ellos para señalarles que había sufrido una fuerte contracción y que se le rompió la fuente.

Tras ello y al ver que el parto era inminente, mujeres policías con vocación de servicios auxiliares, decidieron ayudar a la ciudadana para recibir a la bebé que estaba a instantes de nacer.

“Al ver que el parto era inminente y en apego a su vocación de servicio, las mujeres policías decidieron ayudar a la ciudadana y apoyadas en sus conocimientos de primeros auxilios y con los cuidados necesarios del caso, recibieron a una bebé”, se lee en el comunicado de la SSC CDMX.

#BoletínSSC | #Rescate | Oficiales de la Policía Auxiliar #PA, de la #SSC de la #CiudadDeMéxico brindaron el apoyo oportuno a una mujer que se encontraba en labor de parto y recibieron a una bebé, en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente #TAPO, ubicada en @A_VCarranza.… pic.twitter.com/AGgmhkX1s1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 31, 2025

Trasladan a la madre y menor a hospital de la zona en CDMX

Tras lo antes descrito, se informó que paramédicos de Protección Civil (PC) arribaron a la TAPO para constatar que el parto se llevó a cabo de manera satisfactoria, por lo cual trasladaron a la recién nacida y la madre a un hospital de la zona para recibir la atención correspondiente.

Se informó que tanto la bebé como la mujer, se encuentran fuera de peligro y están recibiendo la atención médica necesaria.

Productos alternativos para la cena de Año Nuevo; costos en mercados

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.