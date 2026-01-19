Cierre en Toluca–Palmillas y accidente en Lechería-Texcoco; bloqueos en carreteras hoy lunes 19 de enero
Desde cierres totales en Edomex hasta neblina densa en las Cumbres de Maltrata: revisa el reporte de las rutas más afectadas para evitar quedar atrapado este lunes.
El inicio de la semana se ve complicado para miles de automovilistas debido a cierres totales y parciales de circulación en diversas carreteras del país, ocasionados principalmente por bloqueos , accidentes viales, vehículos incendiados y condiciones meteorológicas adversas como lluvia y neblina, de acuerdo con reportes oficiales.
Es por eso que hoy lunes 19 de enero, autoridades de caminos exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas, ya que en algunos puntos se registra carga vehicular considerable.
Cierre total en el Estado de México
Uno de los incidentes más relevantes ocurre en el Estado de México ( Edomex ), donde se mantiene cierre total de circulación en la carretera Toluca–Palmillas, con dirección a Acambay, a la altura del kilómetro 074+000, debido a un accidente vial.
Personal de emergencia y autoridades trabajan en la zona, por lo que se recomienda evitar el tramo hasta nuevo aviso.
Cierres parciales por accidentes e incendios
En distintas entidades del país se reportan cierres parciales, lo que implica reducción de carriles y tránsito lento:
- Sinaloa: cierre parcial por predio incendiado cerca del km 265+000 de la carretera Tepic–Mazatlán
- Veracruz : accidente vial cerca del km 021+800 de la carretera Ent. La Tinaja–Cosoleacaque
- Puebla: accidente vial en el km 036+000 de la carretera Puebla–Huajuapan de León
- Baja California: vehículo incendiado en el km 083+000 de la carretera Tijuana–San Miguel, con dirección a Puerto Salina
- Autopista La Tinaja–Isla: reducción de carriles en el km 56, dirección La Tinaja, por volcadura de un tractocamión
- Libramiento Amecameca - Nepantla, km 47, dirección Nepantla. Reducción de carriles por atención de volcadura de tracto camión tipo pipa
- Autopista Córdoba - Veracruz, km 89, dirección Córdoba. Se restablece la circulación con reducción de carriles
- En Querétaro se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 011+950 de la carretera Querétaro - San Luis Potosí
- En Estado de México se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 074+000, de la carretera Libramiento Norte Cd. de México
- Volcadura de camioneta ocasiona tráfico en la carretera Lechería-Texcoco, en Ecatepec, con dirección a la Central de Abastos en EDOMEX
Condiciones meteorológicas complican la circulación
Además de los accidentes, la neblina y la lluvia afectan la visibilidad en importantes autopistas:
- Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza: presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata
- Autopista Las Choapas–Ocozocoautla: continúan lluvias y bancos de neblina, lo que incrementa el riesgo de accidentes
Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes
Tramos con restablecimiento parcial
Algunos puntos ya presentan avances en la atención de incidentes:
- Autopista Gómez Palacio–Corralitos: circulación restablecida en el km 42, dirección Corralitos
- Autopista México–Querétaro : en el km 82, dirección CDMX, se restableció el paso con reducción de carriles, aunque persiste carga vehicular por maniobras de retiro de una unidad siniestrada
Las autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados antes de viajar y seguir las indicaciones del personal en carretera.
