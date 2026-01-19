Cierre en Toluca–Palmillas y accidente en Lechería-Texcoco; bloqueos en carreteras hoy lunes 19 de enero

El inicio de la semana se ve complicado para miles de automovilistas debido a cierres totales y parciales de circulación en diversas carreteras del país, ocasionados principalmente por bloqueos , accidentes viales, vehículos incendiados y condiciones meteorológicas adversas como lluvia y neblina, de acuerdo con reportes oficiales.

Es por eso que hoy lunes 19 de enero, autoridades de caminos exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas, ya que en algunos puntos se registra carga vehicular considerable.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cierre total en el Estado de México

Uno de los incidentes más relevantes ocurre en el Estado de México ( Edomex ), donde se mantiene cierre total de circulación en la carretera Toluca–Palmillas, con dirección a Acambay, a la altura del kilómetro 074+000, debido a un accidente vial.

Personal de emergencia y autoridades trabajan en la zona, por lo que se recomienda evitar el tramo hasta nuevo aviso.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 074+000, de la carretera Toluca- Palmillas con dirección a Acambay. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/JMZfFPW2Wp — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 19, 2026

Cierres parciales por accidentes e incendios

En distintas entidades del país se reportan cierres parciales, lo que implica reducción de carriles y tránsito lento:



Sinaloa : cierre parcial por predio incendiado cerca del km 265+000 de la carretera Tepic–Mazatlán

: cierre parcial por predio incendiado cerca del km 265+000 de la Veracruz carretera Ent. La Tinaja–Cosoleacaque

Puebla : accidente vial en el km 036+000 de la carretera Puebla–Huajuapan de León

: accidente vial en el km 036+000 de la Baja California : vehículo incendiado en el km 083+000 de la carretera Tijuana–San Miguel , con dirección a Puerto Salina

: vehículo incendiado en el km 083+000 de la , con dirección a Puerto Salina Autopista La Tinaja–Isla : reducción de carriles en el km 56, dirección La Tinaja, por volcadura de un tractocamión

: reducción de carriles en el km 56, dirección La Tinaja, por volcadura de un tractocamión Libramiento Amecameca - Nepantla , km 47, dirección Nepantla. Reducción de carriles por atención de volcadura de tracto camión tipo pipa

, km 47, dirección Nepantla. Reducción de carriles por atención de volcadura de tracto camión tipo pipa Autopista Córdoba - Veracruz , km 89, dirección Córdoba. Se restablece la circulación con reducción de carriles

, km 89, dirección Córdoba. Se restablece la circulación con reducción de carriles En Querétaro se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 011+950 de la carretera Querétaro - San Luis Potosí

En Estado de México se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 074+000, de la carretera Libramiento Norte Cd. de México

se registra cerca del km 074+000, de la carretera Libramiento Norte Cd. de México Volcadura de camioneta ocasiona tráfico en la carretera Lechería-Texcoco, en Ecatepec, con dirección a la Central de Abastos en EDOMEX

Condiciones meteorológicas complican la circulación

Además de los accidentes, la neblina y la lluvia afectan la visibilidad en importantes autopistas:



Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza : presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata

: presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata Autopista Las Choapas–Ocozocoautla: continúan lluvias y bancos de neblina, lo que incrementa el riesgo de accidentes

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Tramos con restablecimiento parcial

Algunos puntos ya presentan avances en la atención de incidentes:



Autopista Gómez Palacio–Corralitos : circulación restablecida en el km 42, dirección Corralitos

: circulación restablecida en el km 42, dirección Corralitos Autopista México–Querétaro se restableció el paso con reducción de carriles, aunque persiste carga vehicular por maniobras de retiro de una unidad siniestrada

Las autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados antes de viajar y seguir las indicaciones del personal en carretera.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.