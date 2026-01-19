Será lunes de marcha ARMY y muchos bloqueos en CDMX, estas son calles afectadas

Hoy lunes 19 de enero se esperan varios bloqueos y marchas en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas la organizada por el ARMY para pedir transparencia en los conciertos de BTS y el Movimiento de Trabajadores de nuevo ingreso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para que tomes tus precauciones en adn Noticias te decimos las calles que estarán cerradas.

Este lunes, las alcaldías más afectadas serán:

Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Marcha ARMY de BTS en CDMX

A las 9:00 de la mañana, fans de BTS marcharán de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro rumbo a la oficina de Defensa del Consumidor, zona centro "Leona Vicario". Exigen información clara sobre la venta de boletos .

Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS

En punto de las 4:00 de la tarde, trabajadores activos, jubilados, pensionados y de nuevo ingreso del IMSS realizarán una marcha del Monumento de la Revolución con destino a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Se manifiestan en contra de la homologación de los servicios de salud de México, ya que acabará con el Contrato Colectivo de Trabajo para las nuevas generaciones.

¿Qué bloqueos afectarán a la CDMX hoy lunes?

A las 6:00 de la mañana educadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo se manifestarán en el Zócalo de la CDMX.

Vecinos de la colonia Colinas del Sur realizarán bloqueos desde las 6:00 de la mañana en Avenida Santa Lucía y Calle 30, colonia Olivar del Conde 2da Sección, Álvaro Obregón.

En punto de las 7:00 de la mañana integrantes de la Red Animal protestará frente a Palacio Nacional en apoyo al Refugio Franciscano.

El Frente Anti Gentrificación realizará bloqueos a las 8:00 de la mañana frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colonia Centro.

A las 3:30 de la tarde, integrantes de Unidad por la Defensa de los Derechos Laborales y la Dignidad Académica realizará un bloqueo frente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX, ubicada en Olivo No.39, colonia Florida, Álvaro Obregón.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

