Reportan humo, retiran tren y 20 minutos de espera en L3; estado del Metro y Metrobús CDMX hoy 15 de enero

Este jueves 15 de enero, en plena primera quincena del año, usuarios del transporte público de la Ciudad de México reportan complicaciones para trasladarse, principalmente en el Metro CDMX , donde se registran retrasos y tiempos de espera mayores a los habituales.

A través de redes sociales, pasajeros compartieron sus experiencias sobre el avance lento de los trenes en las líneas 1, 3 y 8, así como la acumulación de personas en andenes, situación que generó molestia entre quienes se dirigen a sus centros de trabajo.

De acuerdo con los reportes difundidos por usuarios en plataformas digitales durante la mañana de este jueves, los tiempos de espera en distintas líneas del Metro eran los siguientes:



Línea 1 : retrasos aproximados de 10 minutos entre trenes

Línea 3 : tiempos de espera de 16 a 20 minutos tras retirar tren de la estación Zapata, luego de que se reportó humo en la estación

Línea 8: usuarios reportan retrasos constantes y avance lento, sin tiempo exacto definido

Humo en Línea 3

El alto tiempo de espera en la línea que corre de Indios Verdes a Universidad fue porque retiraron un tren de las vías en la estación Zapata, luego de que se reportó humo; no obstante, desde las 06:15 horas, la autoridades informaron que la circulación ya es continúa.

Buen día. Al momento, la circulación de los trenes en la Línea 3 es continua. Más temprano se realizó la revisión de un tren y el servicio se mantuvo en operación sin afectación mayor. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 15, 2026

Tiempo de espera por línea en el Metro CDMX

La alta afluencia por día de pago y la reincorporación total a actividades laborales y escolares han provocado saturación desde primeras horas. Estos son los tiempos de espera oficiales:



Línea 1: 4 minutos

Línea 2: 4 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 4 minutos

Línea 5: 4 minutos

Línea 6: 4 minutos

Línea 7: 4 minutos

Línea 8: 5 minutos

Línea 9: 5 minutos

Línea A: 6 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 5 minutos

Estas líneas conectan zonas de alta demanda, por lo que los retrasos impactan directamente en miles de personas. Usuarios también señalaron detenciones prolongadas en túneles y estaciones, así como trenes con alta ocupación.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/pvrwhGPwkk — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 15, 2026

Metrobús restablece circulación en estaciones afectadas

En contraste, el Metrobús CDMX informó el restablecimiento del servicio en varias estaciones que previamente presentaron afectaciones.

Las estaciones donde se restableció la circulación son:



Línea 2

estación CCH Oriente

Línea 5

estación La Virgen estación Muyuguarda estación San Lázaro, plataforma Sur



Pese a la reanudación del servicio, usuarios señalaron que algunos autobuses presentan intervalos irregulares, especialmente en horas pico.

Metro de la CDMX tendrá horarios especiales el 24 y 25 de diciembre

Recomendaciones ante afectaciones en transporte

Autoridades de movilidad recomendaron a la población salir con mayor anticipación, mantenerse atenta a los avisos oficiales y, cuando sea posible, utilizar rutas alternas.

También hicieron un llamado a respetar las indicaciones del personal para evitar mayores retrasos.

