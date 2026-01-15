Marchas y bloqueos provocarán cierres viales y tráfico en CDMX hoy jueves
Si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones debido a que habrá cortes a la circulación en avenidas principales de CDMX.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publico la Agenda de Movilizaciones para hoy 15 de enero y se tienen previstos 10 bloqueos y manifestaciones en 5 alcaldías de la CDMX, te decimos qué calles estarán cerradas para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.
¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos hoy?
Para hoy se tienen previstos cierres en las siguientes calles:
Alcaldía Cuauhtémoc
- 06:30 horas en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.
- 11:00 horas en Dr. Lavista 114, colonia Doctores.
- 12:00 horas en Plaza de la República, colonia Tabacalera.
- 15:00 horas en República de Brasil y República de Cuba en la colonia Centro Histórico.
Alcaldía Álvaro Obregón
- 10:00 horas en Barranca del Muerto 24, colonia Guadalupe Inn.
Alcaldía Miguel Hidalgo
- 12:00 horas en Avenida Paseo de las Palmas 1994, colonia Lomas de Chapultepec 1ra sección.
Alcaldía Tlalpan
- 12:00 horas en Carretera Picacho Ajusco kilómetro 14 en la colonia Ajusco.
- 17:00 horas en Prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Rancho Los Colorines.
Alcaldía Milpa Alta
- 13:00 horas en Avenida México Norte y Avenida Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta.
#PrecauciónVial| Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, el carril confinado correrá de manera habitual (sentido Poniente) solo para el transporte público, con el objetivo de agilizar la… pic.twitter.com/3G6ZGIErUE— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 15, 2026
Circuito Interior y Eje 5 reversible
Además, el Centro de Orientación Vial de la SSC informa que para mejorar la movilidad se implementa el modo reversible en Circuito Interior de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a las 09:00 horas y por la tarde del tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas.
El Eje 5 Sur también habilita el modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco de las 18:00 a las 21:00 horas; el carril confinado correrá de manera habitual solo para el transporte público.
