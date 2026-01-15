Marchas y bloqueos provocarán cierres viales y tráfico en CDMX hoy jueves

inklusion.png Sitio accesible
Si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones debido a que habrá cortes a la circulación en avenidas principales de CDMX.

Bloqueos en CDMX hoy 15 de enero
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publico la Agenda de Movilizaciones para hoy 15 de enero y se tienen previstos 10 bloqueos y manifestaciones en 5 alcaldías de la CDMX, te decimos qué calles estarán cerradas para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos hoy?

Para hoy se tienen previstos cierres en las siguientes calles:

Alcaldía Cuauhtémoc

  • 06:30 horas en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.
  • 11:00 horas en Dr. Lavista 114, colonia Doctores.
  • 12:00 horas en Plaza de la República, colonia Tabacalera.
  • 15:00 horas en República de Brasil y República de Cuba en la colonia Centro Histórico.

Alcaldía Álvaro Obregón

  • 10:00 horas en Barranca del Muerto 24, colonia Guadalupe Inn.

Alcaldía Miguel Hidalgo

  • 12:00 horas en Avenida Paseo de las Palmas 1994, colonia Lomas de Chapultepec 1ra sección.

Alcaldía Tlalpan

  • 12:00 horas en Carretera Picacho Ajusco kilómetro 14 en la colonia Ajusco.
  • 17:00 horas en Prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Rancho Los Colorines.

Alcaldía Milpa Alta

  • 13:00 horas en Avenida México Norte y Avenida Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta.

Circuito Interior y Eje 5 reversible

Además, el Centro de Orientación Vial de la SSC informa que para mejorar la movilidad se implementa el modo reversible en Circuito Interior de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a las 09:00 horas y por la tarde del tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas.

El Eje 5 Sur también habilita el modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco de las 18:00 a las 21:00 horas; el carril confinado correrá de manera habitual solo para el transporte público.

