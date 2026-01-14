Restricciones, sanciones y excepciones del Hoy No Circula para este miércoles 14 de enero en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula para este miércoles 14 de enero aplica en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México como parte de la política ambiental para reducir emisiones contaminantes. La medida la supervisa la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y se activa todos los días hábiles.

Este miércoles, la restricción impacta a ciertos vehículos según su holograma y terminación de placa. El objetivo es disminuir la carga contaminante en la atmósfera y mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana.

Vehículos que no circulan hoy

Este miércoles no pueden circular los autos con engomado rojo, holograma 1 o 2 y placas terminadas en 3 o 4. La regla aplica para vehículos particulares, de carga y foráneos.

La restricción busca retirar de circulación a los automóviles con mayor potencial contaminante en días de alta actividad vehicular.

Horario de restricción

El programa opera de 5:00 a 22:00 horas. Fuera de ese horario, la circulación es libre mientras no exista contingencia ambiental.

Respetar el horario evita multas, corralón y costos adicionales para los conductores.

Carros exentos

Están exentos los vehículos eléctricos, híbridos, con holograma 00 y 0, motocicletas, autos para personas con discapacidad y unidades con permisos oficiales.

Estas excepciones buscan incentivar tecnologías limpias y proteger a sectores que requieren movilidad prioritaria.

Restricciones para foráneos o extranjeros

Los autos con placas de otros estados siguen el mismo criterio por terminación y además no circulan de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas, ni los sábados.

El Pase Turístico permite circular temporalmente sin sanciones.

¿Qué pasa en caso de una contingencia ambiental en miércoles?

Hoy no hay contingencia activa. Si se declara, se amplían las restricciones incluso para hologramas 0 y 00.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa cada fase y ajusta las medidas según los niveles de contaminación.

Sanciones y multas

En CDMX, la multa va de 20 a 30 UMAs, entre 2,346 y 3,519 pesos, más posible envío al corralón.

En Edomex la sanción es de 20 UMAs sin remisión obligatoria.

Consejos prácticos

Verifica tu holograma antes de salir y consulta fuentes oficiales como Sedema o CAMe.

Usa transporte público o aplicaciones de movilidad para evitar sanciones y contribuir al cuidado ambiental.

