VIDEO: Policía de CDMX se va a los golpes con ciudadano afuera de la estación San Antonio Abad del Metro

En las últimas horas a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzó a hacer tendencia el video de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ), peleándose a golpes con otro sujeto en las inmediaciones de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Fue a través de las plataformas de X, TikTok e Instagram que se comenzó a difundir el video que muestra el momento exacto en el que uno de los elementos de la SSC CDMX comienza a ser agredido por un transeúnte, por lo cual el uniformado intentó repeler los golpes en plena vía pública.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se fueron a los golpes el policía del Metro CDMX y el usuario?

Luego de que las imágenes y videos se comenzaran a hacer tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales, la misma SSC CDMX informó que los hechos ocurrieron el pasado lunes 12 de enero de este 2026 en las inmediaciones de la estación San Antonio Abad del Metro capitalino.

De acuerdo con el reporte de la institución de seguridad de la CDMX, fueron varios los usuarios del Metro y demás transeúntes de la zona quienes se acercaron al policía en cuestión para reportar que había un sujeto en aparente estado alcohólico agrediendo e insultando a mujeres y demás personas, por lo cual el uniformado se acercó para verificar la situación.

Fue en ese momento que el elemento de la SSC CDMX le solicitó al ciudadano retirarse de la zona, sin embargo, éste se comenzó a mostrar agresivo e intentó golpear en repetidas ocasiones al elemento de seguridad capitalino.

🚨 La @SSC_CDMX informó que la riña entre un policía de tránsito y un hombre, captada en video, ocurrió el lunes 12 de enero en Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito.



Ciudadanos pidieron apoyo porque el sujeto insultaba y gritaba a mujeres. Presuntamente ebrio, golpeó al… pic.twitter.com/vbLP0W1fER — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2026

¿Qué dijo la SSC CDMX tras la riña entre el policía y el ciudadano?

Luego de que la situación se tornara un tanto más violenta y agresiva en el lugar de los hechos, más elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se acercaron al punto para auxiliar a su compañero, el cual logró someter al sujeto en cuestión.

Por su parte, se informó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integró la carpeta de investigación correspondiente, esto con la finalidad de que se rindan declaraciones y se puedan deslindar responsabilidades.

SSC CDMX implementará operativo por regreso a clases para resguardar a estudiantes

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.