Anuncian cierre en estaciones de la Línea B del Metro CDMX durante el 10 y 11 de enero

El Metro CDMX hizo un anuncio que podría afectar a miles de usuarios este fin de semana y es que habrá un cierre de seis estaciones de la Línea B con motivo de trabajos de reparación.

Si estabas planeando usar la Línea B del Metro CDMX este fin de semana, te recomendamos que tomes precauciones, debido a que el cierre de estaciones que podría afectar tus planes.

Para reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de viaje de las personas usuarias de la Línea B, los días sábado 10 y domingo 11 se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el tramo elevado.



El servicio de trenes de ofrecerá en dos tramos:



— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 8, 2026

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro CDMX estarán cerradas?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció que estará realizando trabajos de mantenimiento este fin de semana. De acuerdo con lo informado, el día sábado 10 de enero se realizará el colado de las cuatro trabes y es necesario esperar el fraguado del concreto durante todo el domingo 11 de enero. Por esta razón, habrá seis estaciones con servicio parcial:

San Lázaro

Flores Magón

Romero Rubio

Oceanía

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Por tal motivo, durante el fin de semana el servicio de la Línea B del Metro se ofrecerá en dos tramos:

Buenavista a Morelos

Ciudad Azteca a Villa de Aragón.

Habrá servicio alternativo para usuarios de la Línea B del Metro

Si necesitas viajar por algunas de las estaciones de la Línea B del Metro CDMX que permanecerán cerradas durante el sábado 10 y el domingo 11 de enero, te interesa saber que el STC Metro habilitará servicio alternativo de RTP, durante todo el horario de servicio del Metro:

Sábado, de 6:00 a 24:00 y domingo, de 7:00 a 24:00 horas.

OJO: A partir del lunes 12 de enero, la Línea B del Metro CDMX reanudará el servicio de manera normal de la estación Ciudad Azteca a la estación Buenavista.

