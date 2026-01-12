Bloqueos y manifestaciones se unirán al caos por el regreso a clases hoy 12 de enero

inklusion.png Sitio accesible
Los bloqueos y el regreso a clases de la SEP afectarán la movilidad hoy lunes; habrá manifestaciones y calles cerradas, así que toma precauciones.

Bloqueos y manifestaciones afectarán a la CDMX hoy 12 de enero
La alcaldía Cuauhtémoc será la más afectada por lo bloqueos y manifestaciones hoy 12 de enero de 2025; las manifestaciones se unirán al regreso a clases.|Iván Aldama | adn Noticias
Ciudad

Escrito por:  Adriana Pacheco

Después de un largo periodo de descanso , miles de estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) regresarán a la escuela hoy lunes 12 de enero en la Ciudad de México y junto a los bloqueos y manifestaciones provocarán un gran caos vial, por lo que se recomienda a los conductores salir con anticipación.

El cierre de calles se agudizará por la puesta en marcha del operativo "Regreso a Clases" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que busca fortalecer los pasos peatonales y proteger las calles cercanas a las escuelas.

Denuncian problemas de higiene en Hospital Xoco de la CDMX

Protesta del Sindicato de Profesionistas Petroleros

El Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros realizará una protesta a las 7:00 de la mañana en Torre Pemex, ubicada en Avenida Marina Nacional No 329, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Exigen la aplicación inmediata del 4.5% para integrantes de la UNTyPP, pago retroactivo desde la fecha en que se aplicó el sindicato mayoritario, criterios claros y transparentes para aumentos y tabuladores, así como no represalias para exigir sus derechos.

Trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos

A las 8:00 de la mañana, trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos llevarán a cabo un mitin para exigir justicia ya que la nueva administración realizó despidos injustificados a trabajadores eventuales.

Justicia Biker

A la 1:00 de la tarde, ciclistas exigirán justicia frente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por una persona que falleció durante la madrugada el 3 de enero en un hecho de tránsito.

Otros bloqueos en la CDMX este comienzo de semana

  • Integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación Comunitaria PILARES harán un mitin para exigir reconocimiento laboral, basificación, estabilidad frente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a las 11:00 de la mañana
  • Trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la Ciudad se manifestarán ante el desacuerdo al incremento del salario mínimo del 20% en comparación con el aumento salarial del 3.5% otorgado a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México

Calles cerradas en este regreso a clases

Las autoridades de movilidad alertan de reducción de un carril a la circulación de Avenida México Coyoacán, a la altura de Puente Xoco, frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

