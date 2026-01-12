Bloqueos y manifestaciones se unirán al caos por el regreso a clases hoy 12 de enero
Los bloqueos y el regreso a clases de la SEP afectarán la movilidad hoy lunes; habrá manifestaciones y calles cerradas, así que toma precauciones.
Después de un largo periodo de descanso , miles de estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) regresarán a la escuela hoy lunes 12 de enero en la Ciudad de México y junto a los bloqueos y manifestaciones provocarán un gran caos vial, por lo que se recomienda a los conductores salir con anticipación.
El cierre de calles se agudizará por la puesta en marcha del operativo "Regreso a Clases" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que busca fortalecer los pasos peatonales y proteger las calles cercanas a las escuelas.
Denuncian problemas de higiene en Hospital Xoco de la CDMX
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Protesta del Sindicato de Profesionistas Petroleros
El Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros realizará una protesta a las 7:00 de la mañana en Torre Pemex, ubicada en Avenida Marina Nacional No 329, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Exigen la aplicación inmediata del 4.5% para integrantes de la UNTyPP, pago retroactivo desde la fecha en que se aplicó el sindicato mayoritario, criterios claros y transparentes para aumentos y tabuladores, así como no represalias para exigir sus derechos.
Trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos
A las 8:00 de la mañana, trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos llevarán a cabo un mitin para exigir justicia ya que la nueva administración realizó despidos injustificados a trabajadores eventuales.
Justicia Biker
A la 1:00 de la tarde, ciclistas exigirán justicia frente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por una persona que falleció durante la madrugada el 3 de enero en un hecho de tránsito.
Otros bloqueos en la CDMX este comienzo de semana
- Integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación Comunitaria PILARES harán un mitin para exigir reconocimiento laboral, basificación, estabilidad frente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a las 11:00 de la mañana
- Trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la Ciudad se manifestarán ante el desacuerdo al incremento del salario mínimo del 20% en comparación con el aumento salarial del 3.5% otorgado a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
Calles cerradas en este regreso a clases
Las autoridades de movilidad alertan de reducción de un carril a la circulación de Avenida México Coyoacán, a la altura de Puente Xoco, frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
#PrecauciónVial | Continúa la reducción de un carril a la circulación de Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI. pic.twitter.com/WcR3uwu8Fa— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 12, 2026
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.