Bloqueos y manifestaciones se unirán al caos por el regreso a clases hoy 12 de enero

Después de un largo periodo de descanso , miles de estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) regresarán a la escuela hoy lunes 12 de enero en la Ciudad de México y junto a los bloqueos y manifestaciones provocarán un gran caos vial, por lo que se recomienda a los conductores salir con anticipación.

El cierre de calles se agudizará por la puesta en marcha del operativo "Regreso a Clases" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que busca fortalecer los pasos peatonales y proteger las calles cercanas a las escuelas.

Protesta del Sindicato de Profesionistas Petroleros

El Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros realizará una protesta a las 7:00 de la mañana en Torre Pemex, ubicada en Avenida Marina Nacional No 329, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Exigen la aplicación inmediata del 4.5% para integrantes de la UNTyPP, pago retroactivo desde la fecha en que se aplicó el sindicato mayoritario, criterios claros y transparentes para aumentos y tabuladores, así como no represalias para exigir sus derechos.

Trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos

A las 8:00 de la mañana, trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos llevarán a cabo un mitin para exigir justicia ya que la nueva administración realizó despidos injustificados a trabajadores eventuales.

Justicia Biker

A la 1:00 de la tarde, ciclistas exigirán justicia frente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por una persona que falleció durante la madrugada el 3 de enero en un hecho de tránsito.

Otros bloqueos en la CDMX este comienzo de semana

Integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación Comunitaria PILARES harán un mitin para exigir reconocimiento laboral, basificación, estabilidad frente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a las 11:00 de la mañana

Trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la Ciudad se manifestarán ante el desacuerdo al incremento del salario mínimo

Calles cerradas en este regreso a clases

Las autoridades de movilidad alertan de reducción de un carril a la circulación de Avenida México Coyoacán, a la altura de Puente Xoco, frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

#PrecauciónVial | Continúa la reducción de un carril a la circulación de Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI. pic.twitter.com/WcR3uwu8Fa — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 12, 2026

