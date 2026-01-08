VIDEO: Sujeto en situación de calle desuella a perros para comérselos en bajo puente de Insurgentes

La mañana de este jueves 8 de enero se registró un hecho que generó indignación entre vecinos y transeúntes sobre la avenida Insurgentes Norte en su cruce con avenida Fortuna en la alcaldía Gustavo A. Madero, esto luego de que se viera a un hombre en aparente situación vulnerable desollando a un perrito en un espacio público para podérselo comer.

De acuerdo con información obtenida por Karen Ortega, reportera de adn Noticias, los hechos ocurrieron a plena luz del día y dejó una fuerte impresión en quienes presenciaron la escena, por lo cual se dio aviso a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

Vecinos denunciaron maltrato animal en bajo puente de Insurgentes

De acuerdo con testigos de esta zona de Insurgentes Norte, esta no es la primera vez que el mismo sujeto comete estos actos de crueldad animal , pues hay rastros de perros en el lugar con las mismas características de tortura.

Por otro lado, los mismos vecinos mencionaron que este hombre desollaba a los perritos para poder comerlos por su situación de calle, además de que en ocasiones agredía a las personas que caminaban por el lugar.

Detienen a hombre que mató y le quitó la piel a un perro

¿Qué pasó con el sujeto que mató a los perros sobre avenida Insurgentes?

Luego de que se diera a conocer la denuncia por este caso de maltrato animal sobre avenida Insurgentes Norte, se informó que el sujeto responsable fue trasladado a la agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se definirá su situación jurídica.

Vale la pena mencionar que en la CDMX, los casos de crueldad animal se castigan hasta con seis años de prisión, esto según el caso y la gravedad de los actos cometidos.

Penas y sanciones por maltrato animal en CDMX este 2026

Autoridades reiteraron que en la Ciudad de México el maltrato animal es un delito grave, por lo que las sanciones por causar la muerte de un ejemplar de manera violenta pueden alcanzar multas de hasta 200 mil pesos, además de penas de cárcel.

