Aplicarán Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este viernes 9 de enero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Contingencia Ambiental este jueves 8 de enero, por una concentración máxima de ozono de 160 ppb, lo que se traduce en una muy mala calidad del aire. Como medida para mejorar la situación, activaron el Doble Hoy No Circula .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo aplicará el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Así, el viernes 9 de enero aplicará Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex, por lo que los autos con las siguientes características no podrán salir de casa:



Todoslos vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

La medida del Doble Hoy No Circula aplicará desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, con el objetivo de reducir la emision de contaminantes en el Valle de México.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM) https://t.co/Umr1E8kC5c — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) January 8, 2026

Con esto, los conductores con holograma 0 y 00 han sido afectados por las condiciones ambientales, ya que ahora miles de conductores que circulaban con normalidad tendrán que buscar una alternativa de transporte para el viernes.

La nueva multa del Hoy No Circula

Recordemos que la multa por no respetar el programa del Hoy No Circula es de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida Actualizada), dependiendo del caso de cada infractor. Este 2026 aumentó la UMA y, a partir del 1 de febrero, la nueva multa para el Hoy No Circula irá de $2,346.2 a $3519.3 pesos.

Sin mencionar que la autoridad correspondiente podría emitir el vehículo al corralón, por lo que esto significaría un costo extra por el simple hecho de circular en un día que el calendario no lo permitía.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.