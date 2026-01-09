A propósito del Refugio Franciscano, multas por maltrato animal aumentan para este 2026 en CDMX

En medio de la polémica que se ha generado por el caso del Refugio Franciscano al sur de la Ciudad de México (CDMX), este jueves 8 de enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el nuevo valor de la UMA, con lo cual también se modificaron las multas por casos de maltrato animal en la capital.

De acuerdo con lo mencionado por este instituto del Gobierno de México, los nuevos valores de la UMA quedaron establecidos en los 117.31 pesos diarios, los 3 mil 566.22 pesos mensuales, así como en 42 mil 794.64 pesos en el anual.

¿En cuánto queda la nueva multa por maltrato animal en CDMX?

El maltrato animal en la CDMX está penado con cárcel y posibles sanciones económicas que pueden ir de las 50 hasta las 400 UMAS diarias, esto dependiendo la gravedad del caso a sancionar por parte de las autoridades capitalinas.

Con esto mencionado, el nuevo precio de la multa por maltrato animal en la Ciudad de México quedó de la siguiente manera a lo largo de este 2026:

Maltrato con lesiones leves (que no pongan en peligro inmediato la vida del animal) de 50 a 100 veces el valor de la UMA, es decir, de los 5 mil 865.5 a los 11 mil 731 pesos

Maltrato con lesiones graves (que ponen en riesgo la integridad y vida del animal) de 200 a 400 veces el valor de la UMA, es decir, de 23 mil 462 pesos a los 46 mil 924 pesos

Es importante mencionar las sanciones y multas son interpuestas dependiendo la gravedad de cada caso, lo cual será determinado por las autoridades correspondientes en la capital del país.

Sanciones que pueden aplicar por maltrato animal en CDMX

Más allá de las sanciones económicas por maltrato animal en la CDMX, es importante mencionar que las autoridades capitalinas pueden dictar penas de 1 a 3 años de prisión en casos en los que se generen lesiones en los ejemplares.

Por otro lado, las penas pueden llegar hasta los seis 6 años de cárcel para aquellas personas que causen la muerte de manera directa a perritos, gatos o cualquier ser sintiente dentro de las 16 alcaldías capitalinas.

Refugio Franciscano CDMX: Operativo rescata 936 Perros y gatos por maltrato y hacinamiento en Cuajimalpa

