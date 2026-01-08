Jueves sin carro; autos con restricciones por el Hoy No Circula del 8 de enero en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que este jueves 8 de enero el programa Hoy No Circula aplicará para los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2 que cuenten con holograma de verificación 1 y 2 tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales y por medio de su página web, la CAMe señaló que este programa de movilidad aplicará en toda la CDMX y algunos municipios conurbados del Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas de este jueves.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 1ro de enero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/me3jkOqj78 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 1, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula este 2026?

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la CDMX y hasta que se vuelva a dar la actualización de la UMA por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción.

Es importante mencionar que la policía de tránsito está completamente facultada en remitir al vehículo infractor al corralón, lugar en el cual se deberá acreditar la pertenencia del mismo, así como realizar el pago correspondiente de la multa.

¿Cómo se aplica el Hoy No Circula en el Edomex este 2026?

Con el nuevo Reglamento de Tránsito que entró en vigor recientemente en el Edomex, también se ampliaron los municipios en los que se aplicará el Hoy No Circula a partir de este 2026.

Estos municipios son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Toluca

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Xonacatlán

Zinacantepec

Autos exentos al Hoy No Circula este 8 de enero de 2026

Más allá de las restricciones para los autos con engomado verde por el Hoy No Circula de este jueves 8 de enero, la CAMe señaló que los vehículos con hilogramas 0 y 00, así como aquellos que sean híbridos y eléctricos están exentos al programa de movilidad.

Recuento del caso de Roberto Hernández; el crimen y lo que se sabe al momento

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.