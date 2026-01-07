Miércoles con tráfico limitado: Hoy No Circula para este 07 de enero en CDMX y Edomex

Este miércoles 07 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula aplica de forma regular en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex). La medida restringe la circulación de ciertos vehículos para reducir contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El esquema es administrado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y se basa en el holograma vehicular, el color del engomado y el último dígito de la placa. Su cumplimiento es obligatorio y tiene impacto directo en la movilidad diaria de millones de personas.

¿Qué autos no circulan este miércoles?

Este miércoles no circulan los vehículos con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4, principalmente aquellos con holograma 1 y 2.

La medida busca reducir hasta en 15% las emisiones diarias de contaminantes, según estimaciones oficiales, lo que contribuye a disminuir riesgos respiratorios.

Horarios y alcance territorial

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas, de lunes a sábado. Los domingos no hay limitaciones.

Aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Estado de México incluidos en la zona metropolitana.

Vehículos exentos

Pueden circular motocicletas, autos eléctricos, híbridos, vehículos con holograma 00 y 0, autos con placas de discapacidad y transporte de emergencia.

Estas exenciones incentivan el uso de tecnologías limpias y garantizan la movilidad de sectores prioritarios.

Multas y sanciones en 2026

La multa por incumplir el programa oscila entre 20 y 30 UMA, además del envío del vehículo al corralón.

Esto busca fortalecer la cultura de respeto ambiental y reducir la reincidencia de infracciones.

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental?

Durante contingencia, se endurecen las restricciones y pueden incluirse vehículos normalmente exentos.

Esto permite una respuesta rápida ante picos de contaminación que ponen en riesgo la salud pública.

