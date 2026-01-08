Bloqueos y calles cerradas afectan movilidad de conductores hoy jueves 8 de enero

Aunque todavía los estudiantes de nivel básico no regresan a clases y se registra una baja movilidad en las calles, los conductores siguen siendo afectados por los bloqueos y diferentes cierres en la Ciudad de México. En adn Noticias te decimos las condiciones y las alternativas viales.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se registrarán bloqueos desde la mañana hasta la tarde de este jueves.

Familiares de joven desaparecida

A las 8:30, familiares de una joven desaparecida realizarán bloqueos en dos puntos:

Lugar 1: Estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro , que se ubica en Avenida San Rafael Atlixco y Avenida Tláhuac, colonia El Triángulo, alcaldía Tláhuac.

, que se ubica en Avenida San Rafael Atlixco y Avenida Tláhuac, colonia El Triángulo, alcaldía Tláhuac. Lugar 2: Carr a Santa Catarina y Montes de las Cordilleras, colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac.

Los familiares solicitan a las autoridades de la Ciudad de México que se investigue la desaparición de la joven de 19 años, ocurrida el 2 de enero de este año, y que la supuesta investigación en desarrollo no ha dado resultados.

Delegaciones democráticas del IPN

A las 11:00 de la mañana, el Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se manifestarán frente a la Secretaría de Administración la institución educativa, que se encuentra en Avenida Miguel Othón de Mendizábal Oriente y Miguel Bernard, colonia La Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero.

Exigen el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025 y la renuncia de funcionarios incompetentes. No se descarta el bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de su demanda.

Denuncian problemas de higiene en Hospital Xoco de la CDMX

Extrabajadores de la Extinta Ruta 100

Durante el día, extrabajadores de la extinta ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución No.1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Habrá una asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso.

¿Qué calles están cerradas hoy?

El C5 alerta por percance vial sobre carriles centrales de Periférico (Boulevard Adolfo López Mateos) y Avenida Santa Catarina, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Los conductores pueden usar como alternativa la lateral de anillo Periférico.

⚠️Servicios de emergencia trabajan por percance vial sobre carriles centrales de Periférico (Boulevard Adolfo López Mateos) y Av. Santa Catarina, colonia San Ángel Inn, @AlcaldiaAO.



🔀Alternativa vial: lateral de anillo Periférico.#911CDMX #OjosDeLaCiudad #C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/GAiAFHjEgl — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 8, 2026

