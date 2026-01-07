Cierres viales por bloqueos, manifestaciones y rodadas hoy 7 de enero en CDMX

Este miércoles 7 de enero se tienen previstos 8 bloqueos y 4 rodadas en diferentes alcaldías de la CDMX, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar el tráfico vehicular.

Alcaldía Cuauhtémoc con más afectaciones

Integrantes de Liberación animal México llevarán a cabo una concentración a las 07:00 horas en el Ángel de la Independencia ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Florencia en la colonia Juárez.

El Colectivo "Lirios buscadores de Izcali" se movilizarán a las 07:30 horas en la Estación Buenavista de la línea B ubicada en Eje 1 Norte Mosqueta y Avenida Insurgentes Norte en la colonia Buenavista.

A las 10:00 horas, extrabajadores de la extinta Ruta 100 se movilizarán en el edificio de gobierno ubicado en Plaza de la Constitución número 2 en la colonia Centro Histórico.

La Coordinadora de sindicas en apoyo a Palestina realizarán una movilización en el Club de Periodistas A.C ubicado en Filomeno Mata número 8 en la colonia Centro Histórico.

Calles cerradas por bloqueos

También habrá bloqueos por manifestaciones de la Unidad de las Izquierdas a las 10:00 horas en el Centro de Arte y Cultura Futurama ubicado en Octavio 7 colonia Lindavista en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A las 11:00 horas habrá una manifestación del Refugio Franciscano A.C en la Carretera México-Toluca kilómetro 17.5 en la colonia Lomas de Vista Hermosa en la alcaldía Cuajimalpa.

El Colectivo "Cubo" de la escuela Nacional Preparatoria 5 "José Vasconcelos" se manifestarán a las 13:30 horas en Calzada del Hueso número 729 en la colonia exhacienda Coapa en la alcaldía Tlalpan.

Integrantes de la Comunidad Indígena Otomí de Magdalena Chichicaspa realizarán una manifestación en el Tribunal Superior Agrario Distrito 8 Montana número 33 en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas en CDMX

Además, se llevarán a cabo rodadas en:

Carretera Picacho Ajusco número 528 en la colonia Jardines del Ajusco a las 06:10 horas.

Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto en la colonia Leyes de Reforma a las 20:15 horas.

Centro de Acopio la Virgen en Avenida de El Parque colonia Avante a las 21:00 horas.

Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi en la colonia Del Valle Centro a las 21:30 horas.

