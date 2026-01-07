VIDEO: Denuncian a cafetería que envenenó a abejas en la Condesa, CDMX, por “afectar su negocio”

En el Parque España, en la colonia Condesa de la Ciudad de México (CDMX), un empleado de una cafetería fue señalado por envenenar abejas desde mediados de 2025 mediante trampas con agua, azúcar y jabón. La práctica causó la muerte de cientos de polinizadores.

El caso salió a la luz cuando Doña María Juárez, vendedora ambulante del parque, difundió videos en redes sociales. La presión pública frenó la práctica, aunque persiste el temor de que se repita.

¿Qué ocurrió en el Parque España?

Medios nacionales documentaron que un responsable del establecimiento confesó que, “sí, yo las alimentaba porque me perjudican en el negocio”. Describió cómo colocaba cubetas con una mezcla letal para atraer a las abejas.

La exposición del caso revirtió la narrativa inicial que culpaba a Doña María. Hoy, vecinos reconocen la gravedad ambiental del hecho.

¿Por qué el jabón mata a las abejas?

El detergente reduce la tensión superficial del agua y permite que esta entre en los espiráculos del insecto, provocando asfixia rápida. Es un método conocido como pesticida casero.

Su uso contra polinizadores urbanos agrava la pérdida de biodiversidad y afecta directamente la seguridad alimentaria.

¿Qué pueden hacer las autoridades?

Sedema capacita a bomberos para rescatar enjambres y reubicar colmenas. El programa ha salvado más de un millón de abejas anualmente.

Especialistas piden aplicar estos protocolos en zonas urbanas y sancionar actos de maltrato ambiental.

¿Qué sanción enfrenta el responsable?

La Ley de Protección a los Animales tipifica estas conductas como delito, con penas de hasta seis años de prisión.

Vecinos exigen que el caso no quede en una sanción social y derive en una denuncia formal ante PAOT o la Fiscalía.

¿Cómo presentar una denuncia ante la PAOT?

La denuncia puede presentarse en línea, por teléfono o de forma presencial ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX

ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX Se debe indicar: Qué ocurrió, cuándo, dónde, quién está involucrado y qué daño ambiental o maltrato animal se generó

Es recomendable adjuntar pruebas: Fotos, videos, testimonios o enlaces a publicaciones que documenten el hecho

La PAOT asigna un número de expediente para seguimiento del caso

Puede realizar inspecciones, pedir información a autoridades o canalizar el asunto a la Fiscalía si hay delito

Dar seguimiento garantiza que el caso no quede solo como denuncia mediática y derive en acciones formales

