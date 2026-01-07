Recicla tu árbol de Navidad en dos puntos de acopio de la CDMX para convertirlos en composta

¿Estás por quitarle los adornos a tu árbol de Navidad y no sabes qué hacer con el? No lo tires a la basura, porque el Gobierno de la Ciudad de México habilitó dos centros de acopio para que se conviertan en composta y cobertura vegetal en los jardines de la capital.

Cada año, miles de árboles de Navidad acaban en los botes de basura o hasta en la calle debido a la mala conciencia ambiental, sin embargo, las autoridades buscan volver a fomentar el cuidado del medio ambiente con la puesta en marcha del reciclaje después de la temporada decembrina.

¿A dónde puedo llevar mi árbol de Navidad?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) habilitó dos puntos para recibir tanto los árboles de Navidad y nochebuenas y son los siguientes:

Bosque de San Juan de Aragón: Huerto Educativo, puerta 7, alcaldía Gustavo A. Madero. Se recibirán del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo de 8:00 a 14:00 horas.

Parque Ecológico de Xochimilco: Caseta 1, alcaldía Xochimilco. Se recibirán durante todo enero, de enero a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.



¿Cuáles son los riesgos de no desechar adecuadamente un árbol de Navidad?

Cuando los árboles de Navidad se tiran en la calle pueden significar un riesgo tanto para los conductores como los peatones. Asimismo, pueden ser objetos de incendios, los cuales se pueden propagar fácilmente.

¿Cuáles son los beneficios de reciclar los árboles de Navidad?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), reciclar los árboles de Navidad ayuda a:

Recuperar materiales y por ende a economizar materia prima, energía y agua necesaria para la producción de nuevos productos y bajar la contaminación ambiental

Contribuir a crear fuentes de trabajo

Permitir a la industria hacerse de materia prima secundaria a bajo precio y aumentar su competitividad

Disminuir la cantidad de desechos que se disponen en los botaderos o rellenos sanitarios reduciendo costos e impactos ambientales

