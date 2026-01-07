Habilidades que serán más valoradas para conseguir trabajo en los próximos años ¿Ya desarrollaste alguna?

Conseguir trabajo a veces se convierte en una misión compleja que se puede alargar bastante tiempo y ahora será un poco más complicado, pues las nuevas tecnologías y las proyecciones laborales de los últimos años han hecho que quienes aspiran a un puesto, tengan que ser aptos en algunas nuevas habilidades, que según organizaciones como el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) serán primordiales en un futuro muy, pero muy cercano.

La era digital, la automatización de los procesos y la sustentabilidad han hecho que el mercado laboral cambie y que los conceptos en cuanto a las habilidades para obtener un trabajo sean distintos por lo que te vamos a contar aquellas que debes empezar a desarrollar para no rezagarte en la carrera por conseguir un empleo.

¿Confiarías en una moto autónoma para que te lleve al trabajo?



Después de ser pionera en los automóviles autónomos, China ha presentado el primer scooter autónomo impulsado por IA del mundo.



Guiado por software y sensores, redefine cómo podría ser la movilidad urbana en los… pic.twitter.com/U03QZkqrNq — Miguel Ángel | Educador en IA (@MiguelMaestroIA) December 13, 2025

Futuro del trabajo en México

En México 9.5 de cada 10 empresas tiene previsto que en los próximos 5 años las herramientas que apliquen Inteligencia Artificial optimicen sus operatividad, así como que la robótica transformará sus procesos de producción en máximo 10 años. La gestión de la sustentabilidad para las compañías también es un área de oportunidad que explorarán al máximo en corto plazo.

Trabajo informal

Habilidades que serán primordiales en el trabajo

Según la empresa líder global en soluciones de capital humano Manpower los puestos más difíciles para cubrir en México son:

Front office y atención al cliente ﻿﻿

Ventas y marketing ﻿﻿

Tecnologías de la información

Análisis de datos

﻿﻿Ingenierías

Y los datos del Reporte del Futuro en el Trabajo del 2025 del WEF arrojan que son 7 las habilidades que la fuerza laboral tendrá que desarrollar para competir de mejor manera y obtener un empleo:



IA

Big data

Pensamiento creativo

Redes y ciberseguridad

Resiliencia

Flexibilidad y agilidad

Liderazgo e influencia social

