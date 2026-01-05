¡Arranca la semana! Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este lunes 05 de enero

Este lunes 05 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula opera de forma regular en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex). No existe contingencia ambiental activa que modifique las restricciones.

El horario de aplicación es de 5:00 a 22:00 horas, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Hoy descansan los autos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6, con holograma 1 y 2. Los vehículos con holograma 00 y 0 sí pueden circular.

Esta medida busca reducir emisiones en días laborales, cuando el tráfico alcanza sus niveles más altos.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa cubre las 16 alcaldías de la CDMX y municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Los autos foráneos no circulan de 5:00 a 11:00 horas entre semana y ningún sábado de 5:00 a 22:00.

Multas y sanciones por incumplir

La multa por violar el Hoy No Circula va de 20 a 30 UMAs, equivalente a entre 2,200 y 3,400 pesos.

Además, el vehículo puede ser enviado al corralón, lo que incrementa el costo final para el conductor.

Vehículos exentos de restricciones

Están exentos los autos eléctricos e híbridos, motocicletas, vehículos con placas para discapacidad y transporte público.

También se incluyen vehículos de emergencia y ciertos autos oficiales.

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental?

Si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa contingencia (como Fase 1), se amplían las restricciones incluso para hologramas 0 y 00.

Por ahora, este lunes 05 de enero del 2026 se mantienen solo las reglas habituales.

Alternativas de transporte en CDMX y Edomex

El Metro, Metrobús, Trolebús, Mexibús y Tren Suburbano operan con normalidad este lunes.

Horario especial del transporte público en CDMX por el Día de Reyes

También existen opciones como RTP, Cablebús y transporte concesionado para facilitar la movilidad.

