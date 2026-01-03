Ningún Rey Mago se queda sin transporte; Metrobús y RTP extienden su horario en CDMX este 6 de enero

Como parte de los festejos por el Día de Reyes 2026, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció ajustes especiales en los horarios de distintos sistemas de transporte público, con el objetivo de facilitar los traslados durante la madrugada del 6 de enero, una de las noches con mayor movilidad del año por la compra y traslado de regalos.

Las autoridades capitalinas señalaron que estas medidas buscan apoyar tanto a las familias como a los Reyes Magos , quienes recorren la ciudad para cumplir con la tradicional entrega de juguetes a millones de niñas y niños.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Metrobús amplía servicio hasta la madrugada

Uno de los sistemas con horario extendido será el Metrobús . De acuerdo con la información oficial, todas las líneas mantendrán servicio hasta las 02:00 horas del martes 6 de enero, con salida de la última unidad desde cada terminal.

Esto permitirá a los usuarios regresar a casa tras realizar compras de último momento o desplazarse durante la noche sin recurrir a transporte privado.

Las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados y considerar que, después de ese horario, el servicio quedará suspendido hasta el inicio de operaciones regulares.

👑 Melchor, Gaspar y Baltazar viajan en la #RedDeMovilidadIntegrada. 🎊🐎🐘🐫🎁 pic.twitter.com/eJsmO0dfAf — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 3, 2026

RTP operará con rutas de Nochebús

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) contará con servicio de Nochebús entre las 00:00 y las 05:00 horas del 6 de enero. Las rutas habilitadas para esta fecha especial son:



Aragón – Metro Chapultepec

Alameda Oriente – Xochimilco / Bosque de Nativitas

Toreo – Metro Constitución de 1917

Centro Comercial Santa Fe – La Villa / Cantera

Jesús del Monte (Cuajimalpa) – Metro Chapultepec

Circuito Bicentenario

Estas rutas cubren puntos estratégicos de la capital y conectan zonas periféricas con áreas centrales.

Ojo aquí Reyes Magos: Hay bazar de juguetes en Coyoacán, CDMX

Servicio especial del STE

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) también ajustará su operación. La Línea 1 del Nochebús, que corre de la Central del Norte a la Central del Sur, funcionará de las 00:00 a las 05:00 horas del 6 de enero.

En tanto, la Línea 2 que va del CETRAM Pantitlán a Chapultepec operará desde las 05:00 horas del 5 de enero hasta la 01:00 del 6 de enero, ampliando su horario habitual para atender la demanda.

¿Cuándo se celebra el Día de Reyes?

Aunque la noche del 5 de enero es clave para dejar los regalos, la tradición marca que el Día de Reyes se celebra oficialmente el 6 de enero. Esta fecha tiene su origen en la Epifanía, que recuerda la visita de los Reyes Magos —Melchor, Gaspar y Baltazar— al Niño Jesús, a quien ofrecieron oro, incienso y mirra.

En México, esta celebración sigue siendo una de las más esperadas por niñas y niños. Cada año implica una intensa actividad nocturna en la capital, motivo por el cual se implementan estos ajustes en el transporte público.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.