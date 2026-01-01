Fotos gratis con los Reyes Magos en CDMX ¡solo este fin de semana!

La alcaldía Iztapalapa realizará del 3 al 6 de enero el evento “Magia en Utopías”, una serie de encuentros públicos donde niñas, niños y familias podrán tomarse fotos gratis con los Reyes Magos en distintas sedes culturales del oriente de la Ciudad de México (CDMX).

La iniciativa busca ofrecer una alternativa accesible a los festejos comerciales, fortalecer la convivencia barrial y promover el uso de espacios públicos renovados mediante actividades artísticas, recreativas y culturales para toda la población.

Un festejo público pensado para las familias

El evento reúne a Melchor, Gaspar y Baltasar en recorridos programados por diferentes Utopías, con dinámicas gratuitas como fotografía, teatro infantil y conciertos.

Calendario de visitas: ¿Dónde y cuándo encontrarlos?

Los Reyes Magos recorrerán distintas Utopías en horarios escalonados para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones:



Sábado 3 de enero

Utopía Tezontli — 11:00 h: Miguel Lerdo de Tejada 32, San Antonio, Iztapalapa Utopía Libertad — 14:00 h: Río Nilo y Av. Reforma, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa Utopía Estrella Huizachtépetl — 16:00 h: Av. San Lorenzo 312, San Juan Xalpa, Iztapalapa

Domingo 4 de enero

Utopía Barco — 11:00 h: Parque Lineal Periférico Oriente esq. Av. Luis Méndez, U.H. Vicente Guerrero Utopía Teotongo — 11:00 h: Tetepetongo Mz. 22, San Miguel Teotongo Utopía Olini — 14:00 h: Calle 3 esq. Emilio Azcárraga, Ejército Constitucionalista Utopía Atzintli — 14:00 h: Av. Paraíso esq. Av. Ermita Iztapalapa, Xalpa La Quebradora Utopía La Cascada Xicoténcatl — 16:00 h: Enna s/n, Pueblo de San Lorenzo Xicoténcatl Utopía Tecoloxtitlán — 16:00 h: Colima s/n, San Sebastián Tecoloxtitla

Martes 6 de enero

Utopía Cuauhtlicalli — 11:00 h: Alfonso del Toro s/n esq. Fausto Vega, Escuadrón 201 Utopía Quetzalcóatl — 11:00 h: Manuel Cañas 2864, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl Utopía Cihuacóatl — 14:00 h: Sur 21 núm. 230, Leyes de Reforma 1.ª sección Utopía Papálotl — 14:00 h: Reforma Económica 52, Reforma Política Utopía Ixtapalcalli–Quetzalcóatl — 16:00 h: Ermita Iztapalapa 1385A, Barrio San Pablo Utopía Meyehualco — 16:00 h: Calle 71 esq. Calz. Ermita Iztapalapa, Santa Cruz Meyehualco



