PC alerta por juguetes con sustancias tóxicas y emite recomendaciones para Día de Reyes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) compartió mediante redes sociales algunas recomendaciones para la compra de juguetes y así reducir riesgos para las infancias en la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Elige juguetes seguros

De acuerdo con la dependencia es importante verificar que los juguetes no representen un riesgo durante su uso y buscar los que favorecen el lenguaje, la creatividad y las habilidades motrices de los más pequeños.

En caso de comprar juguetes como bicicletas , patinetas o patines es muy importante contar con el equipo adecuado para protección como casco, rodilleras y coderas. Además, debes revisar que no estén rotos o con puntas filosas.

Compra de juguetes para bebés

En el caso de los menores que se encuentran en edad preescolar, se recomienda evitar comprar juguetes con piezas pequeñas que podrían ocasionar asfixia. También es importante que sean fáciles de limpiar y resistentes a las caídas.

Evita juguetes con plomo y químicos que pongan en riesgo su salud

El plomo sigue siendo un riesgo en los juguetes de baja calidad y la exposición a este metal en la infancia puede provocar daños neurológicos, crecimiento lento y problemas de aprendizaje. Por ello, la COFEPRIS recomienda:

No comprar juguetes que carezcan de etiquetas informativas

Evitar los que contengan leyendas de advertencia o medidas de precaución

No comprar juguetes que no garanticen la calidad sanitaria

Además del plomo existen otros químicos que puede dañar la salud de los niños como los ftalatos que son usados para suavizar el plástico y los retardasteis como el PBDE que pueden interferir con el crecimiento y la pubertad.

Juguetes de madera: ingenio y tradición

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.